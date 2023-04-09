Община Курганской области откликнулась на призыв церкви Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Священнослужители Свято-Троицкого собора в Кургане выступили в качестве инициаторов при отправке продуктовых наборов, окопных свечей и теплых вещей в зону проведения спецоперации. Значительную поддержку при формировании груза оказали жители региона, указано на странице храма в соцсети.

«Община Курганской области откликнулась на призыв Свято-Троицкого собора о помощи в подготовке груза на фронт. Вместе делали окопные свечи, сортировали и упаковывали посылки, вкладывали письма от детей школы №5. Также в каждую посылку мы добавили газеты Курганской епархии», — написано в группе «Троицкий собор город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

О том, что прихожане курганских храмов занялись изготовлением окопных свечи для нужд участников спецоперации, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что такие свечи могут гореть от четырех до восьми часов. Для их изготовления курганцы собирали жестяные банки, гофрированный картон, воск и парафин. Для заливки — использовали свечные огарки.