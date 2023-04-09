09 апреля 2023
08 апреля 2023
07 апреля 2023

Курганские священники отправят на фронт окопные свечи, еду и теплые вещи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск, храм, церковь, вера, христианство, купола, религия, православие
Община Курганской области откликнулась на призыв церкви Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Священнослужители Свято-Троицкого собора в Кургане выступили в качестве инициаторов при отправке продуктовых наборов, окопных свечей и теплых вещей в зону проведения спецоперации. Значительную поддержку при формировании груза оказали жители региона, указано на странице храма в соцсети.

«Община Курганской области откликнулась на призыв Свято-Троицкого собора о помощи в подготовке груза на фронт. Вместе делали окопные свечи, сортировали и упаковывали посылки, вкладывали письма от детей школы №5. Также в каждую посылку мы добавили газеты Курганской епархии», — написано в группе «Троицкий собор город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

О том, что прихожане курганских храмов занялись изготовлением окопных свечи для нужд участников спецоперации, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что такие свечи могут гореть от четырех до восьми часов. Для их изготовления курганцы собирали жестяные банки, гофрированный картон, воск и парафин. Для заливки — использовали свечные огарки.

Посылку в скором времени передадут бойцам СВО
Посылку в скором времени передадут бойцам СВО
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Священнослужители Свято-Троицкого собора в Кургане выступили в качестве инициаторов при отправке продуктовых наборов, окопных свечей и теплых вещей в зону проведения спецоперации. Значительную поддержку при формировании груза оказали жители региона, указано на странице храма в соцсети. «Община Курганской области откликнулась на призыв Свято-Троицкого собора о помощи в подготовке груза на фронт. Вместе делали окопные свечи, сортировали и упаковывали посылки, вкладывали письма от детей школы №5. Также в каждую посылку мы добавили газеты Курганской епархии», — написано в группе «Троицкий собор город Курган» в соцсети «ВКонтакте». О том, что прихожане курганских храмов занялись изготовлением окопных свечи для нужд участников спецоперации, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что такие свечи могут гореть от четырех до восьми часов. Для их изготовления курганцы собирали жестяные банки, гофрированный картон, воск и парафин. Для заливки — использовали свечные огарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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