Прихожане курганского храма изготавливают окопные свечи для участников СВО

Прихожане храма Покрова Пресвятой богородицы в Кургане делают окопные свечи для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Курганской епархии.
«Для изготовления свечей собрали жестяные банки, гофрированный картон, воск и парафин. Для заливки стали использовать свечные огарки. Многие прихожане объединились из-за сопереживания воинам, потому что их родные участвуют в спецоперации», — сообщается на сайте.
Окопные свечи могут гореть от четырех до восьми часов. У свечи можно погреться, вскипятить воду, разогреть пищу или подсушить обувь. На данный момент прихожанами отправлено на фронт 275 окопных свечей.
Ранее URA.RU писало, что окопные свечи также изготавливают в Челябинской и Свердловской областях. В Александровском округе Пермского края в магазинах установили коробки для сбора пустых консервных банок для производства свечей.
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