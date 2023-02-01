01 февраля 2023
31 января 2023

Прихожане курганского храма изготавливают окопные свечи для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение места постройки часовни в ПГНИУ. Пермь, молебен, траур, молитва, свеча скорби
Прихожане отправили на фронт уже 275 окопных свечей Фото:
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Прихожане храма Покрова Пресвятой богородицы в Кургане делают окопные свечи для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Курганской епархии.

«Для изготовления свечей собрали жестяные банки, гофрированный картон, воск и парафин. Для заливки стали использовать свечные огарки. Многие прихожане объединились из-за сопереживания воинам, потому что их родные участвуют в спецоперации», — сообщается на сайте.

Окопные свечи могут гореть от четырех до восьми часов. У свечи можно погреться, вскипятить воду, разогреть пищу или подсушить обувь. На данный момент прихожанами отправлено на фронт 275 окопных свечей.

Ранее URA.RU писало, что окопные свечи также изготавливают в Челябинской и Свердловской областях. В Александровском округе Пермского края в магазинах установили коробки для сбора пустых консервных банок для производства свечей.

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Прихожане храма Покрова Пресвятой богородицы в Кургане делают окопные свечи для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Курганской епархии. «Для изготовления свечей собрали жестяные банки, гофрированный картон, воск и парафин. Для заливки стали использовать свечные огарки. Многие прихожане объединились из-за сопереживания воинам, потому что их родные участвуют в спецоперации», — сообщается на сайте. Окопные свечи могут гореть от четырех до восьми часов. У свечи можно погреться, вскипятить воду, разогреть пищу или подсушить обувь. На данный момент прихожанами отправлено на фронт 275 окопных свечей. Ранее URA.RU писало, что окопные свечи также изготавливают в Челябинской и Свердловской областях. В Александровском округе Пермского края в магазинах установили коробки для сбора пустых консервных банок для производства свечей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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