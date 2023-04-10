ВС РФ авиацией и «Солнцепеком» ударили по ВСУ в ДНР. Видео

10 апреля 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позициям украинской армии с помощью оперативно-тактической и штурмовой авиации, а также огнеметных систем «Солнцепек» на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «Оперативно-тактической авиацией нанесены удары с применением фугасных авиационных бомб по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника. Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов», — рассказал Александр Савчук РИА Новости. Также военный заявил, что ВС РФ поразили противника тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». Кроме того, посредством противовоздушной обороны группировка «Центр» уничтожила беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям на купянском направлении. Потери ВСУ за день на этом участке фронта составили порядка 40 бойцов, передает MK.RU . Также накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация поразила за сутки 98 украинских подразделений, пишет телеканал 360.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позициям украинской армии с помощью оперативно-тактической и штурмовой авиации, а также огнеметных систем «Солнцепек» на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «Оперативно-тактической авиацией нанесены удары с применением фугасных авиационных бомб по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника. Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов», — рассказал Александр Савчук РИА Новости. Также военный заявил, что ВС РФ поразили противника тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». Кроме того, посредством противовоздушной обороны группировка «Центр» уничтожила беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям на купянском направлении. Потери ВСУ за день на этом участке фронта составили порядка 40 бойцов, передает MK.RU. Также накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация поразила за сутки 98 украинских подразделений, пишет телеканал 360.