Пермские власти ответили на требования отмены концерта Дианы Арбениной

Пермские власти, несмотря на требования бойцов СВО, не намерены отменять выступление Арбениной

Концерт Дианы Арбениной в Перми запланирован на 12 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Причин отменять концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной нет, считают пермские власти. Ранее этого требовали бойцы и ветераны спецоперации из-за позиции певицы по поводу ситуации на Украине. Как следует из официальных ответов чиновников, пока концерту ничего не угрожает. Так, в минспорта, курирующее СК Сухарева, где пройдет концерт, заявили, что работу Арбениной в России никто не запрещал.

«Ограничений и запретов на осуществление концертной деятельности Дианы Арбениной и группы „Ночные снайперы“ на территории РФ не установлено. Министерство не располагает информацией, касающейся осуждения Арбениной Д. специальной военной операции, а также финансовой поддержки с ее стороны вооруженных сил Украины», — отмечается в ответе ведомства на официальное обращение активистов. По этим причинам, заявляют в минспорта, «законные ограничения на проведение концерта не установлены».

Ранее URA.RU рассказывало, что бывшие участники спецоперации на Украине выступили за отмену шоу Арбениной. В telegram-канале «Прикамские витязи» они предложили пермякам «заблокировать вход» в спорткомплекс Сухарева. Позже бойцы СВО записали видео, на котором заявили, что «такие артисты не должны давать концерты на территории нашей необъятной Родины». Концерт Дианы Арбениной запланирован в Перми на 12 апреля.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.