Семейный бизнес мэра Перми стал прибыльнее в 10 раз

Пермский завод силикатных панелей (АО «ПЗСП»), которым руководит брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, получил в 2022 году более 300 млн чистой прибыли. В сравнении с 2021 годом она увеличилась в 10 раз. Соответствующие данные содержатся в финансовой отчетности, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«Акционерное общество „ПЗСП“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 304,5 млн рублей», — сообщается в документе. По итогам 2021 года выручка предприятия составляла 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 29,6 млн рублей.
По данным сайта Единого ресурса застройщиков, АО «ПЗСП» является лидером по объемам строительства в Пермском крае, возводя в регионе к началу 2023 года более 300 тысяч квадратных метров жилья. Также завод занимается производством стройматериалов из газобетона, железобетонных и других изделий. Евгений Демкин занимает пост гендиректора предприятия с ноября 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, ставший после этого мэром Перми. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет акционерного общества.
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