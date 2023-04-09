Семейный бизнес мэра Перми стал прибыльнее в 10 раз

Пермское АО «ПЗСП» в 2022 году получило более 300 млн чистой прибыли

10 апреля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

В 2022 году строительная компания в разы улучшила финансовые показатели Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский завод силикатных панелей (АО «ПЗСП»), которым руководит брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, получил в 2022 году более 300 млн чистой прибыли. В сравнении с 2021 годом она увеличилась в 10 раз. Соответствующие данные содержатся в финансовой отчетности, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Акционерное общество „ПЗСП“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 304,5 млн рублей», — сообщается в документе. По итогам 2021 года выручка предприятия составляла 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 29,6 млн рублей. По данным сайта Единого ресурса застройщиков, АО «ПЗСП» является лидером по объемам строительства в Пермском крае, возводя в регионе к началу 2023 года более 300 тысяч квадратных метров жилья. Также завод занимается производством стройматериалов из газобетона, железобетонных и других изделий. Евгений Демкин занимает пост гендиректора предприятия с ноября 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, ставший после этого мэром Перми. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет акционерного общества.

Пермский завод силикатных панелей (АО «ПЗСП»), которым руководит брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, получил в 2022 году более 300 млн чистой прибыли. В сравнении с 2021 годом она увеличилась в 10 раз. Соответствующие данные содержатся в финансовой отчетности, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Акционерное общество „ПЗСП“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 304,5 млн рублей», — сообщается в документе. По итогам 2021 года выручка предприятия составляла 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 29,6 млн рублей. По данным сайта Единого ресурса застройщиков, АО «ПЗСП» является лидером по объемам строительства в Пермском крае, возводя в регионе к началу 2023 года более 300 тысяч квадратных метров жилья. Также завод занимается производством стройматериалов из газобетона, железобетонных и других изделий. Евгений Демкин занимает пост гендиректора предприятия с ноября 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, ставший после этого мэром Перми. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет акционерного общества.