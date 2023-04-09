Власти Березников решили отдать в частные руки парк культуры и отдыха

Чиновники ищут концессионера для парка культуры и отдыха в Березниках Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Власти Березников (Пермский край) намерены передать муниципальное имущество в частные руки. Перечень объектов, в отношении которых в 2023 году планируется заключение концессионные соглашение, размещен на сайте мэрии. Всего в списке 156 объектов, находящихся в городском парке культуры и отдыха, а также бывшие здания пожарного депо, торгового центра и детсада, расположенные в черте городского округа.

«Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования „Город Березники“, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году […]. Аттракционы, сооружения, оборудование, расположенные на земельном участке площадью 61051 +/- 62 кв. метров по адресу: г. Березники, пр-т Ленина, для эксплуатации и обслуживания парка культуры и отдыха», — сказано в постановлении на сайте администрации Березников.

Также власти подыскивают инвесторов для бывшего здания пожарного депо в селе Пыскор, здания детсада в селе Березовка. В Усолье в частные быть передадут двухэтажное нежилое здание по ул Свободы, 155 и здание по ул. Елькина, 15, где ранее размещался киноцентр «Победа». По данным чиновников, все перечисленные объекты «требуют проведения капитального ремонта и реконструкции».

URA.RU писало, что в Перми власти намерены передать в частные руки часть мусорного полигона, на котором планируется строительство мусоросортировального комплекса». Также в краевой столице московскому инвестору передано трамвайное хозяйство.