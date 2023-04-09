09 апреля 2023

Наследники Ельцина и Березовского перестали скрывать отношения. Фото

Внучка Ельцина начала встречаться с сыном Березовского
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская романтика. Екатеринбург, влюбленные, пара, романтика, молодежь
Пара перестала скрываться от публики лишь недавно Фото:

Внучка первого президента России Бориса Ельцина и сын бывшего замсекретаря Совбеза РФ Бориса Березовского начали встречаться. Судя по фотографиям, Мария Юмашева и Глеб Березовский активно заявляют о себе как о паре в социальных сетях.

«Спасибо всем за любовь в день рождения, желаю мира», — коротко подписала последнюю совместную с Березовским фотографию Юмашева. Судя по страницам в соцсетях, пара путешествует по миру: последний раз молодые люди были в Японии.

Ранее 20-летняя девушка встречалась с нападающим московского «Динамо» 32-летним Федором Смоловым. Первые слухи о романе футболиста и младшей внучки Бориса Ельцина появились в середине декабря 2020 года, когда молодые люди начали обмениваться комментариями друг у друга в соцсетях, их видели в театре и на других публичных мероприятиях. В момент отношений Юлии было 17 лет, однако это не помешало футболисту сделать ей предложение три года назад.

Внучка Ельцина начала встречаться с сыном Березовского
Фото:
Внучка Ельцина начала встречаться с сыном Березовского
Фото:
Внучка Ельцина начала встречаться с сыном Березовского
Фото:
Внучка Ельцина начала встречаться с сыном Березовского
Фото:

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Внучка первого президента России Бориса Ельцина и сын бывшего замсекретаря Совбеза РФ Бориса Березовского начали встречаться. Судя по фотографиям, Мария Юмашева и Глеб Березовский активно заявляют о себе как о паре в социальных сетях. «Спасибо всем за любовь в день рождения, желаю мира», — коротко подписала последнюю совместную с Березовским фотографию Юмашева. Судя по страницам в соцсетях, пара путешествует по миру: последний раз молодые люди были в Японии. Ранее 20-летняя девушка встречалась с нападающим московского «Динамо» 32-летним Федором Смоловым. Первые слухи о романе футболиста и младшей внучки Бориса Ельцина появились в середине декабря 2020 года, когда молодые люди начали обмениваться комментариями друг у друга в соцсетях, их видели в театре и на других публичных мероприятиях. В момент отношений Юлии было 17 лет, однако это не помешало футболисту сделать ей предложение три года назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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