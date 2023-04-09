Внучка Ельцина начала встречаться с сыном Березовского

Пара перестала скрываться от публики лишь недавно Фото: Размик Закарян © URA.RU

Внучка первого президента России Бориса Ельцина и сын бывшего замсекретаря Совбеза РФ Бориса Березовского начали встречаться. Судя по фотографиям, Мария Юмашева и Глеб Березовский активно заявляют о себе как о паре в социальных сетях.

«Спасибо всем за любовь в день рождения, желаю мира», — коротко подписала последнюю совместную с Березовским фотографию Юмашева. Судя по страницам в соцсетях, пара путешествует по миру: последний раз молодые люди были в Японии.

Ранее 20-летняя девушка встречалась с нападающим московского «Динамо» 32-летним Федором Смоловым. Первые слухи о романе футболиста и младшей внучки Бориса Ельцина появились в середине декабря 2020 года, когда молодые люди начали обмениваться комментариями друг у друга в соцсетях, их видели в театре и на других публичных мероприятиях. В момент отношений Юлии было 17 лет, однако это не помешало футболисту сделать ей предложение три года назад.

Фото: социальная сеть Юлии Юмашевой

Фото: социальная сеть Юлии Юмашевой

Фото: социальная сеть Юлии Юмашевой