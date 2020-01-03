Экс-игрок «Урала» опубликовал фото в обнимку с внучкой Ельцина

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Виктория Лопырева и Федор Смолов. Интервью. Екатеринбург, смолов федор
Своим постом Федор Смолов подтвердил роман с младшей внучкой ЕльцинаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший игрок футбольного клуба «Урал» Федор Смолов поделился совместной фотографией с внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Снимок опубликован в профиле Смолова в Instagram.

На снимке семнадцатилетняя Мария Юмашева обнимает 29-летнего футболиста, однако от каких-либо пояснений к опубликованному фото Смолов воздержался. Но некоторые поклонники спортсмена уверены, что своим постом Смолов подтвердил слухи о романе с Юмашевой.

Первые слухи о романе нападающего сборной России по футболу и младшей внучки Бориса Ельцина появились в середине декабря, когда молодые люди начали обмениваться комментариями друг у друга в соцсетях. Тогда же их неоднократно видели вместе в театре и на других публичных мероприятиях, однако некоторое время афишировать свои отношения пара не спешила.

Ранее Федор Смолов состоял в отношениях с уроженкой Челябинской области, «Мисс Россия-2015» Софьей Никитчук, а также демонстрировал свою симпатию к певице Ольге Бузовой. Смолов считается одним из самых успешных отечественных футболистов и долгое время относился к самым завидным холостякам страны, пишет агентство Nation News.

Футболист Федор Смолов и младшая внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева
Фото: профиль Федора Смолова в Instagram/@smolovfedor_10
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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