Экс-игрок «Урала» опубликовал фото в обнимку с внучкой Ельцина

Своим постом Федор Смолов подтвердил роман с младшей внучкой Ельцина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший игрок футбольного клуба «Урал» Федор Смолов поделился совместной фотографией с внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Снимок опубликован в профиле Смолова в Instagram.

На снимке семнадцатилетняя Мария Юмашева обнимает 29-летнего футболиста, однако от каких-либо пояснений к опубликованному фото Смолов воздержался. Но некоторые поклонники спортсмена уверены, что своим постом Смолов подтвердил слухи о романе с Юмашевой.

Первые слухи о романе нападающего сборной России по футболу и младшей внучки Бориса Ельцина появились в середине декабря, когда молодые люди начали обмениваться комментариями друг у друга в соцсетях. Тогда же их неоднократно видели вместе в театре и на других публичных мероприятиях, однако некоторое время афишировать свои отношения пара не спешила.

Ранее Федор Смолов состоял в отношениях с уроженкой Челябинской области, «Мисс Россия-2015» Софьей Никитчук, а также демонстрировал свою симпатию к певице Ольге Бузовой. Смолов считается одним из самых успешных отечественных футболистов и долгое время относился к самым завидным холостякам страны, пишет агентство Nation News.