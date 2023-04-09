За свердловского воспитателя, обвиненного в избиении детей, вступились коллеги

Правоохранительным органам предстоит выяснить, что случилось на самом деле в детсаду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудница детского дома в поселке Мартюш (Свердловская область) не била ребенка в детсаду. Об этом URA.RU заявили в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

«Специалист по социальной работе, которая привела ребенка из нашего центра в детский сад, его не била. Была проведена проверка, информация не подтвердилась. У нас вообще никто никогда не поднимает руку на детей, это табу. Мы понимаем, где мы работаем, с какими детьми мы работаем. И мы единственные, кто есть у этих детей», — сказали в центре.

Ранее житель Каменск-Уральского заявил, что работница детского дома подняла руку на ребенка, которого привела в детский сад. Мальчик нашел по пути палку и не хотел расставаться с ней в группе. Якобы на этой почве произошел конфликт. Проверкой информации занялась прокуратура.