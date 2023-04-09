09 апреля 2023

Избиением сироты в свердловском детском саду заинтересовались силовики

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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура, полковник, погоны прокурора
Прокуроры готовы защитить интересы ребенка Фото:

Прокуратура Каменского района начала проверку после публикации СМИ об избиении воспитанника детского дома в детском саду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Согласно публикации СМИ, в помещении детского сада воспитатель детского дома нанесла телесные повреждения воспитаннику, проживающему в социальном учреждении поселка Мартюш Каменского района. Прокуратура Каменского района организовала проверку по этой информации», — говорится в релизе ведомства.

Ранее житель Каменск-Уральского сообщил, что сотрудница детского дома привела своего воспитанника в детский сад. Мальчик, на вид которому около 4-5 лет, раскапризничался из-за палки, которую нашел по дороге и не хотел отдавать. По словам очевидцев, работница детдома нанесла ладонью несколько ударов малышу по голове и шее. Свидетель сцены сообщил об увиденном в полицию и СК.

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Прокуратура Каменского района начала проверку после публикации СМИ об избиении воспитанника детского дома в детском саду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Согласно публикации СМИ, в помещении детского сада воспитатель детского дома нанесла телесные повреждения воспитаннику, проживающему в социальном учреждении поселка Мартюш Каменского района. Прокуратура Каменского района организовала проверку по этой информации», — говорится в релизе ведомства. Ранее житель Каменск-Уральского сообщил, что сотрудница детского дома привела своего воспитанника в детский сад. Мальчик, на вид которому около 4-5 лет, раскапризничался из-за палки, которую нашел по дороге и не хотел отдавать. По словам очевидцев, работница детдома нанесла ладонью несколько ударов малышу по голове и шее. Свидетель сцены сообщил об увиденном в полицию и СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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