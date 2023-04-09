Избиением сироты в свердловском детском саду заинтересовались силовики

Прокуроры готовы защитить интересы ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Каменского района начала проверку после публикации СМИ об избиении воспитанника детского дома в детском саду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Согласно публикации СМИ, в помещении детского сада воспитатель детского дома нанесла телесные повреждения воспитаннику, проживающему в социальном учреждении поселка Мартюш Каменского района. Прокуратура Каменского района организовала проверку по этой информации», — говорится в релизе ведомства.

Ранее житель Каменск-Уральского сообщил, что сотрудница детского дома привела своего воспитанника в детский сад. Мальчик, на вид которому около 4-5 лет, раскапризничался из-за палки, которую нашел по дороге и не хотел отдавать. По словам очевидцев, работница детдома нанесла ладонью несколько ударов малышу по голове и шее. Свидетель сцены сообщил об увиденном в полицию и СК.