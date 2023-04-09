Екатеринбургский метрополитен объяснил экстренное закрытие станции

Екатеринбургский метрополитен: остановлено движение в сторону станции «Ботаническая»

Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском метро остановлено движение в сторону станции «Ботаническая». Об этом сообщает Екатеринбургский метрополитен.

«Остановлено движение поездов в сторону станции „Ботаническая“ в связи с падением человека на пути. Инцидент произошел на станции „Площадь 1905 года“», — говорится в официальном telegram-канале Екатеринбургского метрополитена.

Ранее URA.RU сообщало, что из метро Екатеринбурга экстренно выводят людей. Метрополитен приостановил работу из-за падения человека под рельсы. На месте работает реанимация.