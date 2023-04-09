09 апреля 2023

Екатеринбургский метрополитен объяснил экстренное закрытие станции

Екатеринбургский метрополитен: остановлено движение в сторону станции «Ботаническая»
© Служба новостей «URA.RU»
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В екатеринбургском метрополитене усилены меры безопасности. Екатеринбург, екатеринбургский метрополитен, площадь 1905года, метро
Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года Фото:

В екатеринбургском метро остановлено движение в сторону станции «Ботаническая». Об этом сообщает Екатеринбургский метрополитен.

«Остановлено движение поездов в сторону станции „Ботаническая“ в связи с падением человека на пути. Инцидент произошел на станции „Площадь 1905 года“», — говорится в официальном telegram-канале Екатеринбургского метрополитена.

Ранее URA.RU сообщало, что из метро Екатеринбурга экстренно выводят людей. Метрополитен приостановил работу из-за падения человека под рельсы. На месте работает реанимация.

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В екатеринбургском метро остановлено движение в сторону станции «Ботаническая». Об этом сообщает Екатеринбургский метрополитен. «Остановлено движение поездов в сторону станции „Ботаническая“ в связи с падением человека на пути. Инцидент произошел на станции „Площадь 1905 года“», — говорится в официальном telegram-канале Екатеринбургского метрополитена. Ранее URA.RU сообщало, что из метро Екатеринбурга экстренно выводят людей. Метрополитен приостановил работу из-за падения человека под рельсы. На месте работает реанимация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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