09 апреля 2023

В полиции раскрыли детали падения человека на рельсы в метро Екатеринбурга

Свердловская полиция: врачи оказывают пострадавшему от падения в метро необходимую помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, досмотр, транспорт, проверка, безопасность, пассажиры, метрополитен, метро, станция 1905 года, пассажиры метро
Пострадавшим оказался уралец 2004 года рождения Фото:

Пострадавший в метро Екатеринбурга горожанин оказался жителем Верх-Исетского района города. Молодому человеку 19 лет. Медики оказывают помощь. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

«Пострадавшим оказался житель Верх-Исетского района Екатеринбурга, 2004 года рождения. Горожанин сам сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание. Его уже подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Ранее URA.RU писало, что в метро Екатеринбурга экстренно начали выводить людей. Движение приостановили. Причиной стало падение человека на рельсы. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года».

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Пострадавший в метро Екатеринбурга горожанин оказался жителем Верх-Исетского района города. Молодому человеку 19 лет. Медики оказывают помощь. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. «Пострадавшим оказался житель Верх-Исетского района Екатеринбурга, 2004 года рождения. Горожанин сам сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание. Его уже подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Ранее URA.RU писало, что в метро Екатеринбурга экстренно начали выводить людей. Движение приостановили. Причиной стало падение человека на рельсы. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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