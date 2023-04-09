В полиции раскрыли детали падения человека на рельсы в метро Екатеринбурга

Свердловская полиция: врачи оказывают пострадавшему от падения в метро необходимую помощь

Пострадавшим оказался уралец 2004 года рождения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пострадавший в метро Екатеринбурга горожанин оказался жителем Верх-Исетского района города. Молодому человеку 19 лет. Медики оказывают помощь. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

«Пострадавшим оказался житель Верх-Исетского района Екатеринбурга, 2004 года рождения. Горожанин сам сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание. Его уже подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Ранее URA.RU писало, что в метро Екатеринбурга экстренно начали выводить людей. Движение приостановили. Причиной стало падение человека на рельсы. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года».