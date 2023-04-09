В полиции раскрыли детали падения человека на рельсы в метро Екатеринбурга

Пострадавший в метро Екатеринбурга горожанин оказался жителем Верх-Исетского района города. Молодому человеку 19 лет. Медики оказывают помощь. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
«Пострадавшим оказался житель Верх-Исетского района Екатеринбурга, 2004 года рождения. Горожанин сам сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание. Его уже подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Ранее URA.RU писало, что в метро Екатеринбурга экстренно начали выводить людей. Движение приостановили. Причиной стало падение человека на рельсы. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года».
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