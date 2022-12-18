Махонин исключил из провластной структуры критиковавшего СВО депутата

Махонин исключил критиковавшего СВО депутата Захарова из совета по делам инвалидов

Сергей Захаров лишился еще одного поста в Пермском крае Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат Пермской гордумы Сергей Захаров исключен из состава совета по делам инвалидов при губернаторе Прикамья. Соответствующий указ глава региона Дмитрий Махонин подписал 9 декабря, документ опубликован на портале заксобрания. Сергей Захаров весной переехал в Германию, где критиковал спецоперацию на Украине.

Этим же указом из состава совета по делам инвалидов исключены экс-министр транспорта, вице-премьер Андрей Алякринский (вместо него вошел сменивший его на посту министра Сергей Вешняков), бывший вице-мэр Людмила Гаджиева (вместо нее включен замглавы Алексей Грибенов), бывший омбудсмен Павел Миков (его заменил Игорь Сапко), экс-депутаты Дарья Эйсфельд, Сергей Клепцин и Виктор Плюснин (вместо них вошли Сергей Ветошкин и Антон Удальев). Также совет покинули экс-председатель реготделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Яна Демидова и бывший руководитель краевого отделения общества глухих Татьяна Копылова. Включены в совет новый руководитель общества глухих Ильдар Аскаров, министр культуры Алла Платонова, глава минтера Светлана Усачева и министр информационного развития Петр Шиловских.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергея Захарова исключили из фракции «Единой России» в гордуме. В Германии, по словам Захарова, он пишет книгу. Официально лишить его мандата депутаты не могут.