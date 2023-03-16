Уехавший в Германию депутат Захаров создал проблему для спикера пермской гордумы

Сергей Захаров, работая удаленно, качественно выполнять свои обязанности не может, заявил Дмитрий Малютин Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Критиковавший СВО из Германии депутат Пермской городской думы Сергей Захаров не будет добровольно отказываться от мандата. Об этом говорят источники URA.RU в политэлитах. По их мнению, Захарову выгодно, чтобы его лишили депутатского кресла в принудительном порядке. И это создает проблему для спикера Дмитрия Малютина, который курирует вопрос с уходом Захарова.

«Захаров сможет претендовать на статус жертвы режима. И в этом статусе претендовать на вид на жительство в Германии», — говорят инсайдеры.

По данным источников, решить вопрос с Захаровым еще в ноябре вызвался спикер гордумы Дмитрий Малютин. Но прошло пять месяцев, а Захаров все еще депутат. Хотя ранее источники уверяли, что в марте гордума рассмотрит его заявление «по собственному желанию».

Дмитрий Малютин рассказал URA.RU, что как председатель гордумы он заинтересован в том, чтобы все 36 депутатов были «работоспособным, профессиональным коллективом, которые участвуют в управлении городом, и делают это по-честному и хорошо». Сергей Захаров, по его словам, «выбрал для себя иной жизненный путь». «Как председателя меня не устраивает, что депутат не работает, находится далеко и не участвует в тех мероприятиях, которые проходят в думе и в городе. Надо либо работать депутатом, либо не быть им. Захаров же, работая удаленно, депутатские функции выполняет не все, и поэтому ему сложно быть полноценным депутатом», — подчеркнул Малютин.

По словам спикера, Сергей Захаров сложит полномочия «в свое время». «Он сам человек сознательный и все понимает. Он общается с аппаратом думы и с помощниками», — отметил Дмитрий Малютин. Ранее Захарова исключили из фракции «Единой России», губернаторского совета по делам инвалидов, рабочей группы по дорожной деятельности.