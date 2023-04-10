В США заявили о панике украинцев из-за мобилизации

The Washington Post: украинцы находятся в панике на фоне мобилизации на Украине

10 апреля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Скорость мобилизации приводит к панике у граждан Украины, пишет The Washington Post Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане Украины впали в панику от темпов мобилизации, которые были развернуты украинскими властями накануне готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Скорость и агрессия, с которой украинские чиновники призывают гражданских мужчин явиться в военкоматы сеют панику среди тех, кто чувствует себя не готовым или не желающим служить», — говорится в материла газеты . Там добавили, что, по имеющейся информации, в грядущем наступлении будут задействованы как опытные бойцы, так и новые солдаты. Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, где граждане Украины призвали лидера государства объявить демобилизацию. По мнению граждан, демобилизационные мероприятия должны коснуться тех, кто был мобилизован полтора года назад.

Граждане Украины впали в панику от темпов мобилизации, которые были развернуты украинскими властями накануне готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Скорость и агрессия, с которой украинские чиновники призывают гражданских мужчин явиться в военкоматы сеют панику среди тех, кто чувствует себя не готовым или не желающим служить», — говорится в материла газеты. Там добавили, что, по имеющейся информации, в грядущем наступлении будут задействованы как опытные бойцы, так и новые солдаты. Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, где граждане Украины призвали лидера государства объявить демобилизацию. По мнению граждан, демобилизационные мероприятия должны коснуться тех, кто был мобилизован полтора года назад.