NPD раскрыло, на какую сделку с Польшей пошел Зеленский

NPD: провальное наступление ВСУ гарантирует передачу Польше западноукраинских земель

10 апреля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский согласился на сделку с Анджеем Дудой, пишет NPD Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пошел на сделку с Польшей, которая при провале украинского контрнаступления гарантирует передачу в состав польского государства западноукраинских земель. Об этом рассказал автор портала Niezale?ny Dziennik Polityczny Марек Галась. «Зеленский согласился на заключение сделки с президентом Польши Анджеем Дудой, по условиям которой Украина вернет Польше западноукраинские земли. Сделка была заключена в обмен на предоставление последнего шанса для украинской власти», — заявил Галась в материале . Автор подчеркнул, что к такому шагу украинского лидера подтолкнули продолжающиеся неудачи украинской армии на фронте, усиление давления со стороны США и расстройство глав иностранных государств безрезультатными вложениями в поддержку украинской власти. Помимо западноукраинских земель, Зеленский также дал согласие на продажу главных украинских предприятий польским предпринимателям, заключил автор. Ранее польский обозреватель Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина после окончания спецоперации может войти в состав Польши для более эффективного противостояния России. Бывший руководитель МИД республики Радослав Сикорский признался о наличии в правящих польских кругах планов о разделе Украины в первые дни начала спецоперации, передает «Утро.ру». Также распространено мнение, что Запад желает отдать Польше оставшиеся украинские территории, чтобы они не достались России, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на сделку с Польшей, которая при провале украинского контрнаступления гарантирует передачу в состав польского государства западноукраинских земель. Об этом рассказал автор портала Niezale?ny Dziennik Polityczny Марек Галась. «Зеленский согласился на заключение сделки с президентом Польши Анджеем Дудой, по условиям которой Украина вернет Польше западноукраинские земли. Сделка была заключена в обмен на предоставление последнего шанса для украинской власти», — заявил Галась в материале. Автор подчеркнул, что к такому шагу украинского лидера подтолкнули продолжающиеся неудачи украинской армии на фронте, усиление давления со стороны США и расстройство глав иностранных государств безрезультатными вложениями в поддержку украинской власти. Помимо западноукраинских земель, Зеленский также дал согласие на продажу главных украинских предприятий польским предпринимателям, заключил автор. Ранее польский обозреватель Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина после окончания спецоперации может войти в состав Польши для более эффективного противостояния России. Бывший руководитель МИД республики Радослав Сикорский признался о наличии в правящих польских кругах планов о разделе Украины в первые дни начала спецоперации, передает «Утро.ру». Также распространено мнение, что Запад желает отдать Польше оставшиеся украинские территории, чтобы они не достались России, передает «Федеральное агентство новостей».