Куйвашев отправил мэра Екатеринбурга на выборы

С февраля 2022-го Алексей Орлов — первый замсекретаря свердловской «Единой России», то есть зам Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавит список «Единой России» на выборах в гордуму. Такое поручение, по данным URA.RU, ему на прошлой неделе дал губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее агентство сообщало, что Орлов не хотел быть лицом кампании и якобы рассматривал на эту роль своего зама по соцполитике Екатерину Сибирцеву. Однако источник в окружении Орлова заявил, что мэр в действительности «сам вышел с этой инициативой [о личном участии в выборах]». Официально в мэрии пока не комментируют ситуацию.

Выборы в гордуму намечены на сентябрь. Изначально Орлов хотел серьезно обновить представительный орган, но по итогам последних совещаний в резиденции губернатора Куйвашев поставил план под сомнение.