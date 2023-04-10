Куйвашев отправил мэра Екатеринбурга на выборы

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавит список «Единой России» на выборах в гордуму. Такое поручение, по данным URA.RU, ему на прошлой неделе дал губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее агентство сообщало, что Орлов не хотел быть лицом кампании и якобы рассматривал на эту роль своего зама по соцполитике Екатерину Сибирцеву. Однако источник в окружении Орлова заявил, что мэр в действительности «сам вышел с этой инициативой [о личном участии в выборах]». Официально в мэрии пока не комментируют ситуацию.
Выборы в гордуму намечены на сентябрь. Изначально Орлов хотел серьезно обновить представительный орган, но по итогам последних совещаний в резиденции губернатора Куйвашев поставил план под сомнение.
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