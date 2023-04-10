Куйвашев отправил мэра Екатеринбурга на выборы

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Открытие барельефов двух глав Екатеринбурга - Евгения Ройзмана и Александра Высокинского - в мэрии. Екатеринбург , орлов алексей
С февраля 2022-го Алексей Орлов — первый замсекретаря свердловской «Единой России», то есть зам Куйвашева Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавит список «Единой России» на выборах в гордуму. Такое поручение, по данным URA.RU, ему на прошлой неделе дал губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее агентство сообщало, что Орлов не хотел быть лицом кампании и якобы рассматривал на эту роль своего зама по соцполитике Екатерину Сибирцеву. Однако источник в окружении Орлова заявил, что мэр в действительности «сам вышел с этой инициативой [о личном участии в выборах]». Официально в мэрии пока не комментируют ситуацию.

Выборы в гордуму намечены на сентябрь. Изначально Орлов хотел серьезно обновить представительный орган, но по итогам последних совещаний в резиденции губернатора Куйвашев поставил план под сомнение.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавит список «Единой России» на выборах в гордуму. Такое поручение, по данным URA.RU, ему на прошлой неделе дал губернатор Евгений Куйвашев. Ранее агентство сообщало, что Орлов не хотел быть лицом кампании и якобы рассматривал на эту роль своего зама по соцполитике Екатерину Сибирцеву. Однако источник в окружении Орлова заявил, что мэр в действительности «сам вышел с этой инициативой [о личном участии в выборах]». Официально в мэрии пока не комментируют ситуацию. Выборы в гордуму намечены на сентябрь. Изначально Орлов хотел серьезно обновить представительный орган, но по итогам последних совещаний в резиденции губернатора Куйвашев поставил план под сомнение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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