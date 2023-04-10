Житель Тюменской области Петр Плакида ушел в магазин и не вернулся

Поисковый отряд просит помочь найти пропавшего мужчину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) 4 апреля в 06:30 мужчина ушел в магазин «Незабудка» и не вернулся. Информацию о поиске разместили в социальной сети «ВКонтакте» в группе местного поискового отряда «Феникс».

«Помогите найди человека! Петр Плакида ушел из дома по адресу 7-й микрорайон, 2 в магазин и до сих пор не вернулся. Мужчине на вид 35 лет. Рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые», — указано в ориентировке.

Плакида был одет в черную куртку с серыми рукавами, трико темного цвета, кепка, черные кроссовки с оранжевой подошвой. При себе имел документы и телефон. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться номеру 112 или связаться по телефону: +7-904-888-74-38