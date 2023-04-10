«Уралы» Росгвардии получили новую броню с учетом опыта СВО 11 апреля 2023 в 05:31 Размер текста - 17 + В машине установлена дополнительная защита лобового стекла Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Комплект дополнительной бронезащиты для автомобилей Росгвардии «Федерал-42591» разработало опытно-конструкторское бюро «Техника». Об этом сообщил источник в силовых структурах, отметив, что этот комплект можно установить в полевых условиях, с учетом опыта эксплуатации машин в СВО. «Наружный комплект дополнительной брони появился на машине из-за СВО. Изготовителю была поставлена задача по срочному улучшению бронезащиты „Урала“ в полевых условиях. Такой комплект был разработан, причем он полностью крепится с помощью болтов», — передает словам источника ТАСС. По информации издания, «Федерал-42591» изначально оснащен системой пожаротушения, видеокамерами, антиосколочной защитой и рассчитан на перевозку 16 человек личного состава. Благодаря комплекту бронезащиты, теперь в машине установлена дополнительная защита лобового стекла в виде нижнего и верхнего козырьков, бокового остекления, задней стенки и крыши. Ранее сообщалось, что произведенный танк на «Уралвагонзаводе» Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя, как лучший на СВО. Машина оснащена современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. Хорошие результаты показала курганская БМП-3. Кадры работы экипажа боевой машины пехоты уничтожает позиции ВСУ в зоне спецоперации показали военнослужащие в соцсети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Комплект дополнительной бронезащиты для автомобилей Росгвардии «Федерал-42591» разработало опытно-конструкторское бюро «Техника». Об этом сообщил источник в силовых структурах, отметив, что этот комплект можно установить в полевых условиях, с учетом опыта эксплуатации машин в СВО. «Наружный комплект дополнительной брони появился на машине из-за СВО. Изготовителю была поставлена задача по срочному улучшению бронезащиты „Урала“ в полевых условиях. Такой комплект был разработан, причем он полностью крепится с помощью болтов», — передает словам источника ТАСС. По информации издания, «Федерал-42591» изначально оснащен системой пожаротушения, видеокамерами, антиосколочной защитой и рассчитан на перевозку 16 человек личного состава. Благодаря комплекту бронезащиты, теперь в машине установлена дополнительная защита лобового стекла в виде нижнего и верхнего козырьков, бокового остекления, задней стенки и крыши. Ранее сообщалось, что произведенный танк на «Уралвагонзаводе» Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя, как лучший на СВО. Машина оснащена современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. Хорошие результаты показала курганская БМП-3. Кадры работы экипажа боевой машины пехоты уничтожает позиции ВСУ в зоне спецоперации показали военнослужащие в соцсети. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям