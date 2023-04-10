Врач рассказал, как справиться с весенней аллергией

Чтобы избавиться от симптомов весенней аллергии, человек может употреблять травы, чеснок, использовать увлажнитель воздуха и делать влажную уборку. Об этом рассказал врач, специализирующийся в области аллергии, астмы и иммунологии, медицинского центра Ochsner Health (США) Джо Рид.
«Согласно нескольким научным исследованиям, трава, известная как белокопытник, является сильным антигистаминным средством, которое может помочь контролировать симптомы весенней аллергии», — заявил Рид, его слова приводит издание «Ридус». Он отметил, что данный вид травы не вызывает сонливости в отличие от применения лекарства из аптеки.
От чихания и заложенности носа человеку может помочь чеснок, эвкалиптовое масло и острый перец. По словам эксперта, в чесноке содержится особый компонент, который обладает антиаллергенными свойствами. Рид отметил, что зеленый чай способен избавить от зуда в глазах.
Кроме того, эксперт рекомендует делать влажную уборку в комнате. Также в комнате стоит поставить увлажнитель воздуха, заключил иммунолог.
Ранее эксперт медицинской компании Инвитро Екатерина Терентьева посоветовала не выходить в жаркую погоду на улицу в период обострения весенней аллергии. Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун рассказала, как различить вирусный и аллергический насморк, передает «
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