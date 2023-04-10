Врач рассказал, как справиться с весенней аллергией

Иммунолог Рид: для борьбы с аллергией подойдут чеснок, перец и трава белокопытник

11 апреля 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Для борьбы с весенней аллергией человек может есть чеснок, отметил Джо Рид Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы избавиться от симптомов весенней аллергии, человек может употреблять травы, чеснок, использовать увлажнитель воздуха и делать влажную уборку. Об этом рассказал врач, специализирующийся в области аллергии, астмы и иммунологии, медицинского центра Ochsner Health (США) Джо Рид. «Согласно нескольким научным исследованиям, трава, известная как белокопытник, является сильным антигистаминным средством, которое может помочь контролировать симптомы весенней аллергии», — заявил Рид, его слова приводит издание «Ридус». Он отметил, что данный вид травы не вызывает сонливости в отличие от применения лекарства из аптеки. От чихания и заложенности носа человеку может помочь чеснок, эвкалиптовое масло и острый перец. По словам эксперта, в чесноке содержится особый компонент, который обладает антиаллергенными свойствами. Рид отметил, что зеленый чай способен избавить от зуда в глазах. Кроме того, эксперт рекомендует делать влажную уборку в комнате. Также в комнате стоит поставить увлажнитель воздуха, заключил иммунолог. Ранее эксперт медицинской компании Инвитро Екатерина Терентьева посоветовала не выходить в жаркую погоду на улицу в период обострения весенней аллергии. Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун рассказала, как различить вирусный и аллергический насморк, передает « Газета.Ru ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы избавиться от симптомов весенней аллергии, человек может употреблять травы, чеснок, использовать увлажнитель воздуха и делать влажную уборку. Об этом рассказал врач, специализирующийся в области аллергии, астмы и иммунологии, медицинского центра Ochsner Health (США) Джо Рид. «Согласно нескольким научным исследованиям, трава, известная как белокопытник, является сильным антигистаминным средством, которое может помочь контролировать симптомы весенней аллергии», — заявил Рид, его слова приводит издание «Ридус». Он отметил, что данный вид травы не вызывает сонливости в отличие от применения лекарства из аптеки. От чихания и заложенности носа человеку может помочь чеснок, эвкалиптовое масло и острый перец. По словам эксперта, в чесноке содержится особый компонент, который обладает антиаллергенными свойствами. Рид отметил, что зеленый чай способен избавить от зуда в глазах. Кроме того, эксперт рекомендует делать влажную уборку в комнате. Также в комнате стоит поставить увлажнитель воздуха, заключил иммунолог. Ранее эксперт медицинской компании Инвитро Екатерина Терентьева посоветовала не выходить в жаркую погоду на улицу в период обострения весенней аллергии. Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун рассказала, как различить вирусный и аллергический насморк, передает «Газета.Ru».