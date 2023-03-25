Врачи посоветовали способы противостоять весенним аллергиям

26 марта 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Аллергикам лучше не выходить на улицу в сухие жаркие дни, заявила Екатерина Терентьева Фото: Анна Майорова © URA.RU В период обострения весенней аллергии не стоит выходить на улицу в жаркую погоду и употреблять свежие косточковые фрукты, орехи, специи, мед и другие растительные продукты. Об этом заявила руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева. «Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе отмечается рано утром и в сухие жаркие дни, поэтому в этот период лучше не выходить на улицу и не открывать окна. Избегайте употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, меда. Нельзя применять фитотерапию и косметические средства», — рассказала Терентьева «Известиям». В период обострения аллергии стоит меньше посещать лесные зоны и парки, не открывать окна в квартире и машине, использовать очиститель воздуха с нepa-фильтром, рассказала аллерголог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова. Также врач предложила вести календарь аллергика, где указаны периоды цветения опасных растений. По ее словам, можно приобрести интерактивную карту, где указаны очаги цветения. Это, по мнению врача, поможет планировать поездки и прогулки. Кроме того, эксперты предлагают при борьбе с сезонной аллергией использовать специальные сетки с очень мелкими ячейками, которые не пропускают пыльцу. Ранее врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что медицинская маска и специальные препараты могут помочь защититься от аллергии на тополиный пух. Врач Алексей Бессмертный рассказал, что, если у человека, страдающего аллергией, нет возможности пойти к врачу, то можно принять антигистаминное лекарство, промыть нос, а также сделать влажную уборку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В период обострения весенней аллергии не стоит выходить на улицу в жаркую погоду и употреблять свежие косточковые фрукты, орехи, специи, мед и другие растительные продукты. Об этом заявила руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева. «Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе отмечается рано утром и в сухие жаркие дни, поэтому в этот период лучше не выходить на улицу и не открывать окна. Избегайте употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, меда. Нельзя применять фитотерапию и косметические средства», — рассказала Терентьева «Известиям». В период обострения аллергии стоит меньше посещать лесные зоны и парки, не открывать окна в квартире и машине, использовать очиститель воздуха с нepa-фильтром, рассказала аллерголог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова. Также врач предложила вести календарь аллергика, где указаны периоды цветения опасных растений. По ее словам, можно приобрести интерактивную карту, где указаны очаги цветения. Это, по мнению врача, поможет планировать поездки и прогулки. Кроме того, эксперты предлагают при борьбе с сезонной аллергией использовать специальные сетки с очень мелкими ячейками, которые не пропускают пыльцу. Ранее врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что медицинская маска и специальные препараты могут помочь защититься от аллергии на тополиный пух. Врач Алексей Бессмертный рассказал, что, если у человека, страдающего аллергией, нет возможности пойти к врачу, то можно принять антигистаминное лекарство, промыть нос, а также сделать влажную уборку.