Школьник в Пермском крае, напавший с ножом на сверстника, вдохновлялся Бекмансуровым

Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок за нападение на университет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Семиклассник школы в селе Асово Пермского края, ранивший ножом своего сверстника, вдохновлялся Тимуром Бекмансуровым, устроившем стрельбу в Пермском госуниверситете. Следственные органы, проверившие телефон ученика, нашли в нем видео про нападения на учебные заведения.

«Устроивший поножовщину в сельской школе, вдохновлялся Тимуром Бекмансуровым. В истории просмотров на его телефоне нашлось много видео про нападения на школы, контент про стрельбу, изготовление взрывчатки», — пишет telegram-канал Mash. В четверг, 6 апреля, 14-летний учащийся пронес с собой в школу нож, которым нанес несколько ударов своему однокласснику. Потерпевший был доставлен в медучреждение, сейчас его жизни ничто не угрожает.

По версии следствия, нападавший планировал эту атаку. Подросток угрожал своим одноклассникам расправой. По информации URA.RU, школьник всю жизнь проживал с родной бабушкой, которая считает, что ее внук подвергался травле со стороны сверстников, а руководство школы закрывало на это глаза. По факту случившегося следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела, министерство образования края проводит проверку школы.

Тимур Бекмансуров в сентябре 2021 года устроил стрельбу на территории Пермского государственного университета, в результате чего, шесть человек погибли, десятки были травмированы и получили ранения. В конце декабря 2022 года Пермский краевой суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.