10 апреля 2023

Курганских чиновников заставили закрыть опасное здание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный дом 19 по улице Машиностроителей. Курган, аварийный дом, улица машиностроителей 19
Мэрия Притобольного округа через суд обязали закрыть доступ в заброшенное здание Фото:

Администрацию Притобольного округа Курганской области обязали закрыть доступ к заброшенному зданию, которое находится в аварийном состоянии. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что заброшенный объект в селе Камышное Притобольного района. Правообладателем является муниципальное образование. Здание имеет разрушения, находится в аварийном состоянии, двери и окна отсутствуют, доступ не ограничен. В связи с чем данный объект является потенциально опасным с точки зрения антитеррористической защищенности и общественной безопасности», — говорится на сайте ведомства.

Прокурором Притобольного округа подан иск в районный суд с требованием ограничить свободный доступ к заброшенному здание. Требования прокурора были полностью удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставит курганских чиновников установить батареи в жилые дома маневренного фонда. Также сообщилось, что в курганском городе сироты пожаловались в Генпрокуратуру на непригодное жилье.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Администрацию Притобольного округа Курганской области обязали закрыть доступ к заброшенному зданию, которое находится в аварийном состоянии. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что заброшенный объект в селе Камышное Притобольного района. Правообладателем является муниципальное образование. Здание имеет разрушения, находится в аварийном состоянии, двери и окна отсутствуют, доступ не ограничен. В связи с чем данный объект является потенциально опасным с точки зрения антитеррористической защищенности и общественной безопасности», — говорится на сайте ведомства. Прокурором Притобольного округа подан иск в районный суд с требованием ограничить свободный доступ к заброшенному здание. Требования прокурора были полностью удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставит курганских чиновников установить батареи в жилые дома маневренного фонда. Также сообщилось, что в курганском городе сироты пожаловались в Генпрокуратуру на непригодное жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...