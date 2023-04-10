Курганских чиновников заставили закрыть опасное здание

Мэрия Притобольного округа через суд обязали закрыть доступ в заброшенное здание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрацию Притобольного округа Курганской области обязали закрыть доступ к заброшенному зданию, которое находится в аварийном состоянии. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что заброшенный объект в селе Камышное Притобольного района. Правообладателем является муниципальное образование. Здание имеет разрушения, находится в аварийном состоянии, двери и окна отсутствуют, доступ не ограничен. В связи с чем данный объект является потенциально опасным с точки зрения антитеррористической защищенности и общественной безопасности», — говорится на сайте ведомства.

Прокурором Притобольного округа подан иск в районный суд с требованием ограничить свободный доступ к заброшенному здание. Требования прокурора были полностью удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставит курганских чиновников установить батареи в жилые дома маневренного фонда. Также сообщилось, что в курганском городе сироты пожаловались в Генпрокуратуру на непригодное жилье.