Шахрома Мирова отправили в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обвиняемый в убийстве подростка в Челябинске, житель города Шахром Миров 11 апреля отправлен в СИЗО. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда, где было оглашено решение, Миров проведет за решеткой два месяца.

На избрание меры пресечения пришли многочисленные представители диаспоры. Для опроса подозреваемого понадобился переводчик. Сторона обвинения настаивала на взятии Мирова под стражу. По мнению прокурора, он может воспрепятствовать расследованию преступления, оказать влияние на соучастников преступления. В свою очередь адвокат отметил, что его подопечный не скрывался и с самого начала дал правдивые показания. Он просил суд о более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Отправить под стражу на два месяца», — зачитал решение судья Алексей Акатышев.

Подростка зарезали возле ТРК «Космос». Конфликт начался в социальных сетях. По итогу две группы молодых людей встретились, чтобы выяснить отношения. В ходе драки подростку нанесли несколько ударов ножом. По уголовному делу об убийстве подростка задержаны еще три человека. Мера пресечения им будет избрана позже.

Шахрома Мирова обвиняют в убийстве 17-летнего школьника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU