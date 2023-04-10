В Челябинске задержали троих соучастников убийства школьника

Следственный комитет возбудил в отношении соучастников убийства уголовные дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержали троих предполагаемых соучастников убийства 17-летнего школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в их отношении возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по факту убийства 17-летнего местного жителя. В ходе расследования уголовного дела установлено, что к совершению указанного преступления также причастны трое подозреваемых», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что участники конфликта сначала избили подростка. После чего один из их группы зарезал его. Все подозреваемые задержаны.

Конфликт двух компаний начался в социальных сетях. В итоге они встретились и началась драка, в ходе которой зарезали 17-летнего подростка. Подозреваемый был задержан, им оказался выходец из Средней Азии. На него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).