10 апреля 2023

В Челябинске задержали троих соучастников убийства школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет возбудил в отношении соучастников убийства уголовные дела Фото:

В Челябинске задержали троих предполагаемых соучастников убийства 17-летнего школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в их отношении возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по факту убийства 17-летнего местного жителя. В ходе расследования уголовного дела установлено, что к совершению указанного преступления также причастны трое подозреваемых», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что участники конфликта сначала избили подростка. После чего один из их группы зарезал его. Все подозреваемые задержаны.

Конфликт двух компаний начался в социальных сетях. В итоге они встретились и началась драка, в ходе которой зарезали 17-летнего подростка. Подозреваемый был задержан, им оказался выходец из Средней Азии. На него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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В Челябинске задержали троих предполагаемых соучастников убийства 17-летнего школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в их отношении возбуждено уголовное дело. «Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по факту убийства 17-летнего местного жителя. В ходе расследования уголовного дела установлено, что к совершению указанного преступления также причастны трое подозреваемых», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что участники конфликта сначала избили подростка. После чего один из их группы зарезал его. Все подозреваемые задержаны. Конфликт двух компаний начался в социальных сетях. В итоге они встретились и началась драка, в ходе которой зарезали 17-летнего подростка. Подозреваемый был задержан, им оказался выходец из Средней Азии. На него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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