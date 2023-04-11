В России сохранят традиционные способы вручения повесток

11 апреля 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Бумажные повестки останутся в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новые правила вручения повесток в военкомат не исключат традиционные способы их отправки военнообязанным. Электронные повестки будут дублировать бумажные варианты. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Этот самый единый реестр воинского учета позволит формировать и электронные повестки. Способы оповещения военнообязанных, которые у нас являются традиционными, [останутся] <…> и это все может теперь быть продублировано электронной повесткой», — заявил Картаполов в эфире программы «Соловьев Live». Государственная Дума РФ 11 апреля рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. В случае их принятия электронные повестки с точки зрения юридического статуса будут приравнены к традиционным. Также изменения в законодательстве предполагают создание единой информационной базы воинского учета.

Новые правила вручения повесток в военкомат не исключат традиционные способы их отправки военнообязанным. Электронные повестки будут дублировать бумажные варианты. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Этот самый единый реестр воинского учета позволит формировать и электронные повестки. Способы оповещения военнообязанных, которые у нас являются традиционными, [останутся] <…> и это все может теперь быть продублировано электронной повесткой», — заявил Картаполов в эфире программы «Соловьев Live». Государственная Дума РФ 11 апреля рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. В случае их принятия электронные повестки с точки зрения юридического статуса будут приравнены к традиционным. Также изменения в законодательстве предполагают создание единой информационной базы воинского учета.