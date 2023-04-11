Картаполов объяснил, как будут вводиться ограничения для уклонистов

Ограничительные меры в отношении уклонистов от армии будут задействованы, если военнообязанный в течение 20 суток не является в военный комиссариат. Кроме того, право вводить временные ограничения получат и регионы. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Эти меры обеспечения могут быть задействованы <…>, если военнообязанный в течение 20 суток не является в военный комиссариат. Кроме того, мы планируем предоставить этим законопроектом возможность руководству регионов вводить временные меры ограничений, которые они считают необходимыми. Мы рассматриваем вопрос социальной справедливости. Ведь служба в Вооруженных силах — это священный долг человека. Если один исполняет, а другой уклоняется — они не могут быть в равных условиях», — заявил Картаполов в эфире телеканала «Россия-24».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!