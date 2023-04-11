Картаполов объяснил, как будут вводиться ограничения для уклонистов

Депутат Картаполов: регионы получат право вводить собственные меры ограничений для уклонистов
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Вводить ограничительные меры против уклонистов от армии смогут регионы Фото:

Ограничительные меры в отношении уклонистов от армии будут задействованы, если военнообязанный в течение 20 суток не является в военный комиссариат. Кроме того, право вводить временные ограничения получат и регионы. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Эти меры обеспечения могут быть задействованы <…>, если военнообязанный в течение 20 суток не является в военный комиссариат. Кроме того, мы планируем предоставить этим законопроектом возможность руководству регионов вводить временные меры ограничений, которые они считают необходимыми. Мы рассматриваем вопрос социальной справедливости. Ведь служба в Вооруженных силах — это священный долг человека. Если один исполняет, а другой уклоняется — они не могут быть в равных условиях», — заявил Картаполов в эфире телеканала «Россия-24».

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Ограничительные меры в отношении уклонистов от армии будут задействованы, если военнообязанный в течение 20 суток не является в военный комиссариат. Кроме того, право вводить временные ограничения получат и регионы. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Эти меры обеспечения могут быть задействованы <…>, если военнообязанный в течение 20 суток не является в военный комиссариат. Кроме того, мы планируем предоставить этим законопроектом возможность руководству регионов вводить временные меры ограничений, которые они считают необходимыми. Мы рассматриваем вопрос социальной справедливости. Ведь служба в Вооруженных силах — это священный долг человека. Если один исполняет, а другой уклоняется — они не могут быть в равных условиях», — заявил Картаполов в эфире телеканала «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
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