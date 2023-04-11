В Кремле назвали интересной идею о новой приватизации в России

В Кремле не обсуждают проведение новой приватизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он назвал интересной точку зрения главы ВТБ Андрея Костина, который ранее заявил, что так государство сможет привлечь новые средства в бюджет.
«В Кремле не обсуждается [новая приватизация]. Весьма интересна одна из точек зрения, которая представлена Костиным», — сообщил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что все экономисты и авторитетные участники банковского сектора обсуждают, как ускорить экономическое развитие страны в новых условиях. Песков подчеркнул, что Костин наработал огромный авторитет в этой сфере как руководитель второго по величине банка страны.
Ранее глава ВТБ предложил перезапустить приватизацию в России, чтобы обеспечить новую модель роста российской экономики. По его словам, это могло бы привлечь средства в бюджет на рыночных условиях. Костин считает, что передача государственных активов в руки частных лиц уже доказала свою эффективность.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!