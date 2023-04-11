Бортпроводница «Уральских авиалиний» выпустила книгу о посадке самолета в кукурузном поле

О посадке борта «Уральских авиалиний» написали не только книгу, но и сняли фильм Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Бортпроводница авиакомпании «Уральские авиалинии» Алия Слякаева, которая была членом экипажа самолета Жуковский—Симферополь, совершившим посадку в августе 2019 года в кукурузном поле, выпустила книгу об этом событии. Новостью о выходе книги девушка поделилась на своей странице в социальной сети.

«Спустя более чем три года с момента авиационного происшествия в своей книге „Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы. История чудесного спасения глазами бортпроводника“ я рассказываю об этом событии. Эта книга — автобиография. Рассказ о моем пути в гражданскую авиацию, непростом и тернистом», — заявила девушка.

В своей книге Слякаева также рассказывает о сложной работе бортпроводника и происшествии 15 августа 2019 года, когда ее самолет приземлился в кукурузном поле. «Я никогда бы не смогла закончить свой труд, если бы не помощь нашего героического командира — Юсупова Дамира Касимовича. Благодаря его поддержке, комментариям и чуткому руководству эта книга смогла увидеть свет, за что еще раз хочу сказать ему огромное спасибо», — сообщила Алия.

Книга доступна как в бумажном, так и в электронном виде. В печатном варианте книга обойдется примерно в 600 рублей. Также ее можно найти в виде аудиозаписи на ведущих торговых и книжных порталах России.

В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Тогда командир судна Дамир Юсупов спас 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет А-321 «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский — в двигатель лайнера попали чайки и он загорелся. Также 16 марта в прокат вышел фильм.

Автором книги о посадке самолета в кукурузном поле стала Алия Слякаева (справа) Фото: личная страницы Алии Слякаевой

Книгу выпустило издательство «АСТ» в конце марта Фото: личная страницы Алии Слякаевой