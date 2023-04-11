Пермский школьник погиб на заброшенной стройке во время спортивной тренировки

Мальчик во время кросса забежал на территорию заброшенного недостроенного дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пермский школьник погиб на заброшенной стройке, когда у него была спортивная тренировка. Трагедия произошла 10 апреля в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю

«По данным следствия, 13-летний мальчик находился на спортивной тренировке. Во время кросса юные спортсмены, оставшись без присмотра тренера, зашли на строительную площадку жилого многоквартирного дома, где мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью», — пояснили в ведомстве.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас назначены необходимые экспертизы, расследование поставлено на личный контроль руководителем регионального управления СК Дениса Головкина и прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что, по информации источника в силовых структурах, мальчику на голову упал кирпич.