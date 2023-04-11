Bild: военные ВСУ не знают, за что воюют на Украине

Украинские солдаты в Бахмуте (Артемовске) не знают, зачем им продолжать держать оборону города. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«Настроение среди военных: напряженное, сосредоточенное, обеспокоенное. Многие задаются вопросом, за что они сражаются в Бахмуте. Действительно ли все еще стоит защищать этот разрушенный город от все новых и новых атак российских войск», — передает Bild.
В материале отмечается, что российская армия стремительно продвигается в Бахмуте (Артемовске). Взятие города — это вопрос времени, сообщает журналист издания.
Наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО сейчас наблюдается именно в Бахмуте. Российские военные контролируют большую часть города. ВСУ готовятся к отступлению, передает RT.
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