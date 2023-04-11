Bild: военные ВСУ не знают, за что воюют на Украине 11 апреля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 + Журналист Bild сообщает, что украинские военные сомневаются в необходимости держать оборону Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские солдаты в Бахмуте (Артемовске) не знают, зачем им продолжать держать оборону города. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Настроение среди военных: напряженное, сосредоточенное, обеспокоенное. Многие задаются вопросом, за что они сражаются в Бахмуте. Действительно ли все еще стоит защищать этот разрушенный город от все новых и новых атак российских войск», — передает Bild. Статья по теме Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять В материале отмечается, что российская армия стремительно продвигается в Бахмуте (Артемовске). Взятие города — это вопрос времени, сообщает журналист издания. Наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО сейчас наблюдается именно в Бахмуте. Российские военные контролируют большую часть города. ВСУ готовятся к отступлению, передает RT. Украинские солдаты в Бахмуте (Артемовске) не знают, зачем им продолжать держать оборону города. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Настроение среди военных: напряженное, сосредоточенное, обеспокоенное. Многие задаются вопросом, за что они сражаются в Бахмуте. Действительно ли все еще стоит защищать этот разрушенный город от все новых и новых атак российских войск», — передает Bild. В материале отмечается, что российская армия стремительно продвигается в Бахмуте (Артемовске). Взятие города — это вопрос времени, сообщает журналист издания. Наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО сейчас наблюдается именно в Бахмуте. Российские военные контролируют большую часть города. ВСУ готовятся к отступлению, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям