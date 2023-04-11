Bild: военные ВСУ не знают, за что воюют на Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
Журналист Bild сообщает, что украинские военные сомневаются в необходимости держать оборону Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты в Бахмуте (Артемовске) не знают, зачем им продолжать держать оборону города. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Настроение среди военных: напряженное, сосредоточенное, обеспокоенное. Многие задаются вопросом, за что они сражаются в Бахмуте. Действительно ли все еще стоит защищать этот разрушенный город от все новых и новых атак российских войск», — передает Bild.

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В материале отмечается, что российская армия стремительно продвигается в Бахмуте (Артемовске). Взятие города — это вопрос времени, сообщает журналист издания.

Наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО сейчас наблюдается именно в Бахмуте. Российские военные контролируют большую часть города. ВСУ готовятся к отступлению, передает RT.

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Украинские солдаты в Бахмуте (Артемовске) не знают, зачем им продолжать держать оборону города. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Настроение среди военных: напряженное, сосредоточенное, обеспокоенное. Многие задаются вопросом, за что они сражаются в Бахмуте. Действительно ли все еще стоит защищать этот разрушенный город от все новых и новых атак российских войск», — передает Bild. В материале отмечается, что российская армия стремительно продвигается в Бахмуте (Артемовске). Взятие города — это вопрос времени, сообщает журналист издания. Наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО сейчас наблюдается именно в Бахмуте. Российские военные контролируют большую часть города. ВСУ готовятся к отступлению, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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