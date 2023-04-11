Власти собираются продать особняк представительства ХМАО в центре Тюмени. Инсайд

11 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО решили продать особняк, в котором располагалось представительство округа в Тюмени Фото: Алексей Андронов © URA.RU Правительство ХМАО планирует продать здание, в котором размещалось управление представительства автономного округа в Тюменской области. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что после сокращений в представительстве особняк в Центральном районе Тюмени был включен в план приватизации для последующей продажи. «После сокращений в самом ведомстве здание представительства было включено в план приватизации для последующей продажи. Стоимость двухэтажного коттеджа с гаражом и земельным участком в 13 соток еще предстоит оценить — к примеру, участок напротив пару лет назад продавался за 27 млн рублей», — рассказал инсайдер. Исполняющий обязанности директора департамента ХМАО по управлению госимуществом Татьяна Мирошник подтвердила, что здание включено в план приватизации на 2023 год. «Оно запланировано к продаже путем проведения открытых торгов. В настоящее время проводится работа по подготовке имущества приватизации и оценка его рыночной стоимости», — уточнила Мирошник. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО закрыли представительства в Тюмени и Екатеринбурге. Источник в правительстве уточнил, что это связано с экономией бюджета. Сохранить было решено только московское представительство.

Правительство ХМАО планирует продать здание, в котором размещалось управление представительства автономного округа в Тюменской области. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что после сокращений в представительстве особняк в Центральном районе Тюмени был включен в план приватизации для последующей продажи. «После сокращений в самом ведомстве здание представительства было включено в план приватизации для последующей продажи. Стоимость двухэтажного коттеджа с гаражом и земельным участком в 13 соток еще предстоит оценить — к примеру, участок напротив пару лет назад продавался за 27 млн рублей», — рассказал инсайдер. Исполняющий обязанности директора департамента ХМАО по управлению госимуществом Татьяна Мирошник подтвердила, что здание включено в план приватизации на 2023 год. «Оно запланировано к продаже путем проведения открытых торгов. В настоящее время проводится работа по подготовке имущества приватизации и оценка его рыночной стоимости», — уточнила Мирошник. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО закрыли представительства в Тюмени и Екатеринбурге. Источник в правительстве уточнил, что это связано с экономией бюджета. Сохранить было решено только московское представительство.