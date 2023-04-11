Федеральные компании забирают прибыль у тюменских баров и клубов

Федеральные компании перекупают отдельные заведения и присоединяют их к своей сети Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени барам и клубам, которые принадлежат местным предпринимателям, становится сложно выживать из-за федеральных компаний, которые расширяют сеть своих заведений. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU один из сотрудников популярного в Тюмени караоке-бара.

«Сейчас прибыль чисто местных, локальных заведений понемногу падает, идет отток клиентов в клубы, которые стали частью крупных всероссийских сетей. Конечно, все знают, например, что такое „Главклуб“, у которого есть точки по всей России. Или бар „Руки ВВерх“. Иногородние туристы конечно выберут узнаваемое имя и знакомую атмосферу», — пояснил URA.RU источник.

По его информации, местные заведения теряют до 10-12% дохода в год на протяжении последних трех лет. Конкретные цифры зависят от известности самого заведения. Например, известный в Тюмени бренд «Максимилманс» по данным сервиса СБИС закончил 2022 год с отрицательным доходом в -33,7 млн рублей. Те клубы, которые присоединяются к федеральным сетям, тоже теряют доходность из-за потери независимости. «Раньше бар, например, сам на себя работал, а теперь на франшизу, с ее штрафами и правилами, это всегда возможность потерять больше дохода, чем найти», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало о том, что тюменские бизнесмены испытывают трудности не только из-за иногородних компаний. Основные проблемы сейчас — последние решения Центробанка, а так же трудности с параллельным импортом.