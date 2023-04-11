Зеленский утвердил рекордное увеличение бюджета на оборону

12 апреля 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подписал принятый парламентом документ, сообщил Железняк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборонные расходы бюджета Украины увеличились на 14,5 миллиарда долларов. Соответствующий документ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк, назвав сумму рекордной для бюджета обороны страны. «Рекордное увеличение бюджета 2023 года подписано президентом. Послезавтра законопроект №9105 вступит в силу», — написал Железняк в telegram-канале. Он уточнил, что около 10 миллиардов долларов из этих средств предусмотрено для минобороны, 2,6 миллиарда долларов направят на поддержку системы МВД, 124,5 миллиона долларов — для главного управления разведки. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование службы безопасности и администрации госспецсвязи. США и другие западные страны активно помогают Украине финансами и оружием с начала спецоперации РФ. При этом помощник американского министра обороны Селест Уолландер призывала, чтобы Киев сам оплачивал поставки. Ранее Железняк сообщал, что бюджет Украины на 2023 год хотят пересмотреть, увеличив военные расходы на 13,6 миллиардов долларов. По информации RT, украинское Минобороны планировало увеличить закупки беспилотных летательных аппаратов для ВС Украины, выделив на это из бюджета около 544 миллионов долларов.

Оборонные расходы бюджета Украины увеличились на 14,5 миллиарда долларов. Соответствующий документ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк, назвав сумму рекордной для бюджета обороны страны. «Рекордное увеличение бюджета 2023 года подписано президентом. Послезавтра законопроект №9105 вступит в силу», — написал Железняк в telegram-канале. Он уточнил, что около 10 миллиардов долларов из этих средств предусмотрено для минобороны, 2,6 миллиарда долларов направят на поддержку системы МВД, 124,5 миллиона долларов — для главного управления разведки. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование службы безопасности и администрации госспецсвязи. США и другие западные страны активно помогают Украине финансами и оружием с начала спецоперации РФ. При этом помощник американского министра обороны Селест Уолландер призывала, чтобы Киев сам оплачивал поставки. Ранее Железняк сообщал, что бюджет Украины на 2023 год хотят пересмотреть, увеличив военные расходы на 13,6 миллиардов долларов. По информации RT, украинское Минобороны планировало увеличить закупки беспилотных летательных аппаратов для ВС Украины, выделив на это из бюджета около 544 миллионов долларов.