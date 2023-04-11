Посетивший Бахмут немецкий журналист дал мрачный прогноз для ВСУ

Немецкий журналист Хумин: русские выигрывают битву за Бахмут

12 апреля 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Взятие Бахмута русскими — это вопрос времени, считает немецкий журналист Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные скоро выигрывают битву за Бахмут (Артемовск), у ВСУ нет шансов. Своим мнением поделился немецкий журналист Ян Хумин, побывавший в городе. «В городе российские военные продвигаются вперед улица за улицей. Кажется, это только вопрос времени, когда они полностью возьмут Бахмут», — пишет Ян Хумин в статье для таблоида Bild . При этом журналист оценил настроение бойцов ВСУ как «напряженное и обеспокоенное». По его словам, многие из них «не понимают, за что сражаются». Ранее Вооруженные силы РФ вязли под контроль все административные здания в Бахмуте. Об этом доложил врио главы ДНР Денис Пушилин. Активные боевые действия на территории Бахмута начались в августе прошлого года. Обороняя город, украинские солдаты несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, подчеркивал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Российские военные скоро выигрывают битву за Бахмут (Артемовск), у ВСУ нет шансов. Своим мнением поделился немецкий журналист Ян Хумин, побывавший в городе. «В городе российские военные продвигаются вперед улица за улицей. Кажется, это только вопрос времени, когда они полностью возьмут Бахмут», — пишет Ян Хумин в статье для таблоида Bild. При этом журналист оценил настроение бойцов ВСУ как «напряженное и обеспокоенное». По его словам, многие из них «не понимают, за что сражаются». Ранее Вооруженные силы РФ вязли под контроль все административные здания в Бахмуте. Об этом доложил врио главы ДНР Денис Пушилин. Активные боевые действия на территории Бахмута начались в августе прошлого года. Обороняя город, украинские солдаты несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, подчеркивал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.