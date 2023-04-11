Посетивший Бахмут немецкий журналист дал мрачный прогноз для ВСУ

Российские военные скоро выигрывают битву за Бахмут (Артемовск), у ВСУ нет шансов. Своим мнением поделился немецкий журналист Ян Хумин, побывавший в городе.
«В городе российские военные продвигаются вперед улица за улицей. Кажется, это только вопрос времени, когда они полностью возьмут Бахмут», — пишет Ян Хумин в статье для таблоида Bild. При этом журналист оценил настроение бойцов ВСУ как «напряженное и обеспокоенное». По его словам, многие из них «не понимают, за что сражаются».
Ранее Вооруженные силы РФ вязли под контроль все административные здания в Бахмуте. Об этом доложил врио главы ДНР Денис Пушилин. Активные боевые действия на территории Бахмута начались в августе прошлого года. Обороняя город, украинские солдаты несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, подчеркивал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Российские военные скоро выигрывают битву за Бахмут (Артемовск), у ВСУ нет шансов. Своим мнением поделился немецкий журналист Ян Хумин, побывавший в городе. «В городе российские военные продвигаются вперед улица за улицей. Кажется, это только вопрос времени, когда они полностью возьмут Бахмут», — пишет Ян Хумин в статье для таблоида Bild. При этом журналист оценил настроение бойцов ВСУ как «напряженное и обеспокоенное». По его словам, многие из них «не понимают, за что сражаются». Ранее Вооруженные силы РФ вязли под контроль все административные здания в Бахмуте. Об этом доложил врио главы ДНР Денис Пушилин. Активные боевые действия на территории Бахмута начались в августе прошлого года. Обороняя город, украинские солдаты несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, подчеркивал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.