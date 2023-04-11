Пушилин: Россия контролирует все административные здания Артемовска

12 апреля 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Украинские военные остаются на западе Бахмута, заявил Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские вооруженные силы контролируют все административные здания Бахмута (Артемовск). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Все административные здания уже находятся под контролем наших подразделений», — сообщил Пушилин в эфире «Первого канала». По его словам, украинские военные остаются на западе города. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Бахмут. Ранее Пушилин сообщил, что российские подразделения взяли большую часть Бахмута. Также он показал кадры разрушенного города и поделился планами по его восстановлению.

Российские вооруженные силы контролируют все административные здания Бахмута (Артемовск). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Все административные здания уже находятся под контролем наших подразделений», — сообщил Пушилин в эфире «Первого канала». По его словам, украинские военные остаются на западе города. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Бахмут. Ранее Пушилин сообщил, что российские подразделения взяли большую часть Бахмута. Также он показал кадры разрушенного города и поделился планами по его восстановлению.