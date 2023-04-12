В Екатеринбург прилетели московские силовики из-за громкой отставки во власти

Состав делегации пока не известен Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

После смены руководства на стратегическом предприятии — МУП «Водоканал» — в Екатеринбург прилетели силовики из Москвы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти.

«Предположительно, это люди, связанные с ФСБ. Прибыли в город накануне, будут изучать ситуацию», — поделился собеседник. По его версии, смена гендиректора, в результате которой предприятие фактически перестает подчиняться собственнику, то есть мэрии, может рассматриваться правоохранителями как дестабилизирующий фактор.

Новый гендиректор «Водоканала», депутат гордумы Антон Гусев на момент публикации на звонки корреспондента и сообщения в мессенджере не ответил. А мэр Алексей Орлов заявил корреспонденту, что никто из силовиков на него не выходил.

Гусева, до этого директора «Водоканала» по общим вопросам, назначили гендиректором накануне — сразу после отставки Евгения Лузгина, который по заданию Орлова зачищал предприятие от людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Решение об отставке Лузгина и назначении на его место Гусева, по данным URA.RU, до Орлова довел губернатор Евгений Куйвашев — якобы после разговора с Кочетковым. В это же время Куйвашев отменил задуманную Орловым тотальную зачистку гордумы от депутатов, связанных с миллиардером.

С ноября 2022 года на «Водоканале» проходит большая проверка, инициированная генпрокурором Игорем Красновым. Ее окончательные итоги пока не подведены, но уже известно, что СК расследует как минимум два уголовных дела.