В Екатеринбург прилетели московские силовики из-за громкой отставки во власти

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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
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После смены руководства на стратегическом предприятии — МУП «Водоканал» — в Екатеринбург прилетели силовики из Москвы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти.

«Предположительно, это люди, связанные с ФСБ. Прибыли в город накануне, будут изучать ситуацию», — поделился собеседник. По его версии, смена гендиректора, в результате которой предприятие фактически перестает подчиняться собственнику, то есть мэрии, может рассматриваться правоохранителями как дестабилизирующий фактор.

Новый гендиректор «Водоканала», депутат гордумы Антон Гусев на момент публикации на звонки корреспондента и сообщения в мессенджере не ответил. А мэр Алексей Орлов заявил корреспонденту, что никто из силовиков на него не выходил.

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Гусева, до этого директора «Водоканала» по общим вопросам, назначили гендиректором накануне — сразу после отставки Евгения Лузгина, который по заданию Орлова зачищал предприятие от людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Решение об отставке Лузгина и назначении на его место Гусева, по данным URA.RU, до Орлова довел губернатор Евгений Куйвашев — якобы после разговора с Кочетковым. В это же время Куйвашев отменил задуманную Орловым тотальную зачистку гордумы от депутатов, связанных с миллиардером.

С ноября 2022 года на «Водоканале» проходит большая проверка, инициированная генпрокурором Игорем Красновым. Ее окончательные итоги пока не подведены, но уже известно, что СК расследует как минимум два уголовных дела.

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После смены руководства на стратегическом предприятии — МУП «Водоканал» — в Екатеринбург прилетели силовики из Москвы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. «Предположительно, это люди, связанные с ФСБ. Прибыли в город накануне, будут изучать ситуацию», — поделился собеседник. По его версии, смена гендиректора, в результате которой предприятие фактически перестает подчиняться собственнику, то есть мэрии, может рассматриваться правоохранителями как дестабилизирующий фактор. Новый гендиректор «Водоканала», депутат гордумы Антон Гусев на момент публикации на звонки корреспондента и сообщения в мессенджере не ответил. А мэр Алексей Орлов заявил корреспонденту, что никто из силовиков на него не выходил. Гусева, до этого директора «Водоканала» по общим вопросам, назначили гендиректором накануне — сразу после отставки Евгения Лузгина, который по заданию Орлова зачищал предприятие от людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Решение об отставке Лузгина и назначении на его место Гусева, по данным URA.RU, до Орлова довел губернатор Евгений Куйвашев — якобы после разговора с Кочетковым. В это же время Куйвашев отменил задуманную Орловым тотальную зачистку гордумы от депутатов, связанных с миллиардером. С ноября 2022 года на «Водоканале» проходит большая проверка, инициированная генпрокурором Игорем Красновым. Ее окончательные итоги пока не подведены, но уже известно, что СК расследует как минимум два уголовных дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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