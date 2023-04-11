В день похорон челябинского подростка полиция задержала 18 человек. Фото

12 апреля 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Задержанные имели при себе газовые баллончики и ножи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 12 апреля в день похорон подростка, которого зарезали во время конфликта с представителями Средней Азии, полицейские задержали 18 человек. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, при себе задержанные имели газовые баллончики и ножи. «В день похорон подростка полиция проверяла всех подозрительных граждан. У них досматривали сумки и портфели. Некоторые имели при себе ножи и газовые баллончики», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что 12 апреля в подразделения полиции Челябинска доставлено 18 человек. Но связывать это с похоронами подростка не стали. Подростка зарезали в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях, после чего на улице возле ТРК «Космос» встретились две компании для выяснения отношений. По подозрению в убийстве были задержаны четверо выходцев из Средней Азии. Каждого из них отправили в СИЗО до 10 июня. У 18 жителей города изъяли оружие Фото: источник URA.RU

В Челябинске 12 апреля в день похорон подростка, которого зарезали во время конфликта с представителями Средней Азии, полицейские задержали 18 человек. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, при себе задержанные имели газовые баллончики и ножи. «В день похорон подростка полиция проверяла всех подозрительных граждан. У них досматривали сумки и портфели. Некоторые имели при себе ножи и газовые баллончики», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что 12 апреля в подразделения полиции Челябинска доставлено 18 человек. Но связывать это с похоронами подростка не стали. Подростка зарезали в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях, после чего на улице возле ТРК «Космос» встретились две компании для выяснения отношений. По подозрению в убийстве были задержаны четверо выходцев из Средней Азии. Каждого из них отправили в СИЗО до 10 июня.