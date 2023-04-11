В Челябинске 12 апреля в день похорон подростка, которого зарезали во время конфликта с представителями Средней Азии, полицейские задержали 18 человек. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, при себе задержанные имели газовые баллончики и ножи.
«В день похорон подростка полиция проверяла всех подозрительных граждан. У них досматривали сумки и портфели. Некоторые имели при себе ножи и газовые баллончики», — рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что 12 апреля в подразделения полиции Челябинска доставлено 18 человек. Но связывать это с похоронами подростка не стали.
Подростка зарезали в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях, после чего на улице возле ТРК «Космос» встретились две компании для выяснения отношений. По подозрению в убийстве были задержаны четверо выходцев из Средней Азии. Каждого из них отправили в СИЗО до 10 июня.
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