11 апреля 2023

Курганские бизнесмены завалили жалобами замгенпрокурора России

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Курганские бизнесмены пожаловались замгенпрокурору РФ на уголовные дела Фото:

Курганские бизнесмены завалили жалобами заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева, который 11 апреля провел личный прием с предпринимателями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев провел личный прием бизнесменов. В ходе него местные предприниматели пожаловались на возбуждение уголовных дел, несвоевременную оплату контрактов и нарушения прав аренды земельных участков», — рассказал инсайдер. Также источник уточнил, что к Зайцеву обращались курганские перевозчики.

В пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО на запрос URA.RU сообщили, что жалобы имели разноплановый характер. Сейчас ими занимаются предметно. Ситуация по уголовному преследованию, с которой обращались предприниматели, уже разрешена. По вопросам перевозчиков в ведомстве отметили, что они не касались транспортной реформы в городе.

Ранее URA.RU писало, что в Курган с двухдневной рабочей поездкой приехал замгенпрокурора России Сергей Зайцев. В ходе визита он встретился с курганскими чиновниками, силовиками и представителями бизнес-сообществ. Кроме того, Зайцев обсудил с губернатором Шумковым защиту прав курганцев и нехватку медицинских кадров. На совещании также поднимались темы услуг ЖКХ, предоставления жилья сиротам и мусорной реформы.

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Курганские бизнесмены завалили жалобами заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева, который 11 апреля провел личный прием с предпринимателями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. «Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев провел личный прием бизнесменов. В ходе него местные предприниматели пожаловались на возбуждение уголовных дел, несвоевременную оплату контрактов и нарушения прав аренды земельных участков», — рассказал инсайдер. Также источник уточнил, что к Зайцеву обращались курганские перевозчики. В пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО на запрос URA.RU сообщили, что жалобы имели разноплановый характер. Сейчас ими занимаются предметно. Ситуация по уголовному преследованию, с которой обращались предприниматели, уже разрешена. По вопросам перевозчиков в ведомстве отметили, что они не касались транспортной реформы в городе. Ранее URA.RU писало, что в Курган с двухдневной рабочей поездкой приехал замгенпрокурора России Сергей Зайцев. В ходе визита он встретился с курганскими чиновниками, силовиками и представителями бизнес-сообществ. Кроме того, Зайцев обсудил с губернатором Шумковым защиту прав курганцев и нехватку медицинских кадров. На совещании также поднимались темы услуг ЖКХ, предоставления жилья сиротам и мусорной реформы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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