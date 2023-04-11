Курганские бизнесмены завалили жалобами замгенпрокурора России

12 апреля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Курганские бизнесмены пожаловались замгенпрокурору РФ на уголовные дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганские бизнесмены завалили жалобами заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева, который 11 апреля провел личный прием с предпринимателями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. «Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев провел личный прием бизнесменов. В ходе него местные предприниматели пожаловались на возбуждение уголовных дел, несвоевременную оплату контрактов и нарушения прав аренды земельных участков», — рассказал инсайдер. Также источник уточнил, что к Зайцеву обращались курганские перевозчики. В пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО на запрос URA.RU сообщили, что жалобы имели разноплановый характер. Сейчас ими занимаются предметно. Ситуация по уголовному преследованию, с которой обращались предприниматели, уже разрешена. По вопросам перевозчиков в ведомстве отметили, что они не касались транспортной реформы в городе. Ранее URA.RU писало, что в Курган с двухдневной рабочей поездкой приехал замгенпрокурора России Сергей Зайцев. В ходе визита он встретился с курганскими чиновниками, силовиками и представителями бизнес-сообществ. Кроме того, Зайцев обсудил с губернатором Шумковым защиту прав курганцев и нехватку медицинских кадров. На совещании также поднимались темы услуг ЖКХ, предоставления жилья сиротам и мусорной реформы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские бизнесмены завалили жалобами заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева, который 11 апреля провел личный прием с предпринимателями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. «Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев провел личный прием бизнесменов. В ходе него местные предприниматели пожаловались на возбуждение уголовных дел, несвоевременную оплату контрактов и нарушения прав аренды земельных участков», — рассказал инсайдер. Также источник уточнил, что к Зайцеву обращались курганские перевозчики. В пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО на запрос URA.RU сообщили, что жалобы имели разноплановый характер. Сейчас ими занимаются предметно. Ситуация по уголовному преследованию, с которой обращались предприниматели, уже разрешена. По вопросам перевозчиков в ведомстве отметили, что они не касались транспортной реформы в городе. Ранее URA.RU писало, что в Курган с двухдневной рабочей поездкой приехал замгенпрокурора России Сергей Зайцев. В ходе визита он встретился с курганскими чиновниками, силовиками и представителями бизнес-сообществ. Кроме того, Зайцев обсудил с губернатором Шумковым защиту прав курганцев и нехватку медицинских кадров. На совещании также поднимались темы услуг ЖКХ, предоставления жилья сиротам и мусорной реформы.