Пермские власти решили разместить в банках миллиарды бюджетных денег

12 апреля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

В банках будет размещено три миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Пермского края разместят свободные бюджетные средства в банках. Уведомление об отборе заявок на заключение договоров банковского депозита разместило на своем сайте министерство финансов края. «Предлагаем направить в адрес министерства финансов Пермского края заявку на участие в отборе на заключение договоров банковского депозита для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края. Сумма, планируемая к размещению на банковских депозитах уполномоченных банков: три млрд рублей», — сказано в уведомлении минфина Прикамья. Заявки от банков принимаются 14 апреля. Бюджетные средства должны быть размещены 19 апреля. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил увеличить дефицита бюджета в текущем году на 10 млрд рублей. Это является рекордным показателем для региона. Последние несколько лет краевой бюджет был профицитным. По итогам первого квартала текущего года в краевую казну поступило меньше средств, чем планировалось. Хуже всего выполнен план по сбору налогов с физических лиц. Также глава краевого министерства финансов Екатерина Тхор отмечала, что из-за внедрения новой системы уплаты налогов ведомство недосчиталось 700 млн рублей.

Власти Пермского края разместят свободные бюджетные средства в банках. Уведомление об отборе заявок на заключение договоров банковского депозита разместило на своем сайте министерство финансов края. «Предлагаем направить в адрес министерства финансов Пермского края заявку на участие в отборе на заключение договоров банковского депозита для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края. Сумма, планируемая к размещению на банковских депозитах уполномоченных банков: три млрд рублей», — сказано в уведомлении минфина Прикамья. Заявки от банков принимаются 14 апреля. Бюджетные средства должны быть размещены 19 апреля. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил увеличить дефицита бюджета в текущем году на 10 млрд рублей. Это является рекордным показателем для региона. Последние несколько лет краевой бюджет был профицитным. По итогам первого квартала текущего года в краевую казну поступило меньше средств, чем планировалось. Хуже всего выполнен план по сбору налогов с физических лиц. Также глава краевого министерства финансов Екатерина Тхор отмечала, что из-за внедрения новой системы уплаты налогов ведомство недосчиталось 700 млн рублей.