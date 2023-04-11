11 апреля 2023

Пермские власти решили разместить в банках миллиарды бюджетных денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги. Челябинск, калькулятор, деньги, бухгалтер
В банках будет размещено три миллиарда рублей Фото:

Власти Пермского края разместят свободные бюджетные средства в банках. Уведомление об отборе заявок на заключение договоров банковского депозита разместило на своем сайте министерство финансов края.

«Предлагаем направить в адрес министерства финансов Пермского края заявку на участие в отборе на заключение договоров банковского депозита для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края. Сумма, планируемая к размещению на банковских депозитах уполномоченных банков: три млрд рублей», — сказано в уведомлении минфина Прикамья. Заявки от банков принимаются 14 апреля. Бюджетные средства должны быть размещены 19 апреля.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил увеличить дефицита бюджета в текущем году на 10 млрд рублей. Это является рекордным показателем для региона. Последние несколько лет краевой бюджет был профицитным. По итогам первого квартала текущего года в краевую казну поступило меньше средств, чем планировалось. Хуже всего выполнен план по сбору налогов с физических лиц. Также глава краевого министерства финансов Екатерина Тхор отмечала, что из-за внедрения новой системы уплаты налогов ведомство недосчиталось 700 млн рублей.

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Власти Пермского края разместят свободные бюджетные средства в банках. Уведомление об отборе заявок на заключение договоров банковского депозита разместило на своем сайте министерство финансов края. «Предлагаем направить в адрес министерства финансов Пермского края заявку на участие в отборе на заключение договоров банковского депозита для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края. Сумма, планируемая к размещению на банковских депозитах уполномоченных банков: три млрд рублей», — сказано в уведомлении минфина Прикамья. Заявки от банков принимаются 14 апреля. Бюджетные средства должны быть размещены 19 апреля. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил увеличить дефицита бюджета в текущем году на 10 млрд рублей. Это является рекордным показателем для региона. Последние несколько лет краевой бюджет был профицитным. По итогам первого квартала текущего года в краевую казну поступило меньше средств, чем планировалось. Хуже всего выполнен план по сбору налогов с физических лиц. Также глава краевого министерства финансов Екатерина Тхор отмечала, что из-за внедрения новой системы уплаты налогов ведомство недосчиталось 700 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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