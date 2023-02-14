Пермские власти резко увеличивают дефицит бюджета

15 февраля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

В 2021 году бюджет был исполнен с профицитом почти на 30 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил увеличить дефицита бюджета в 2023 году на 10 млрд рублей. Об этом говорится в законопроекте, который опубликован в едином кабинете депутата заксобрания. Это значит, что дефицит составит 37 млрд рублей. Такой разницы между доходами и расходами краевые власти не допускали несколько лет. И напротив исполняли бюджет с профицитом. «Законопроектом предлагается рассмотреть следующие изменения: уменьшение доходов краевого бюджета на 2023 год на 2,29 млрд рублей, увеличение расходов краевого бюджета на 2023 год на 7,99 млрд рублей, увеличение дефицита краевого бюджета на 2023 год на 10,28 млрд рублей», — сообщается в пояснительной записке. В законе о бюджете на 2023 год дефицит составляет 27 млрд рублей, при этом в предыдущем. В 2021 году бюджет был исполнен с профицитом на сумму почти 30 млрд рублей. Покрыть дефицит предлагается за счет кредитов и посредством возврата бюджетных кредитов со стороны муниципалитетов. Еще одним источником будут остатки 2022 года на сумму 8,41 млрд рублей. Несмотря на увеличение дефицита ожидается снижение госдолга к 1 января 2024 года с 50,11 млрд рублей до 49,98 млрд рублей. Ранее министерство финансов прогнозировало, что будет снижать доходную часть из-за цен на нефть. И сетовало, что из-за изменений в налоговой системе стало сложнее администрировать доходы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил увеличить дефицита бюджета в 2023 году на 10 млрд рублей. Об этом говорится в законопроекте, который опубликован в едином кабинете депутата заксобрания. Это значит, что дефицит составит 37 млрд рублей. Такой разницы между доходами и расходами краевые власти не допускали несколько лет. И напротив исполняли бюджет с профицитом. «Законопроектом предлагается рассмотреть следующие изменения: уменьшение доходов краевого бюджета на 2023 год на 2,29 млрд рублей, увеличение расходов краевого бюджета на 2023 год на 7,99 млрд рублей, увеличение дефицита краевого бюджета на 2023 год на 10,28 млрд рублей», — сообщается в пояснительной записке. В законе о бюджете на 2023 год дефицит составляет 27 млрд рублей, при этом в предыдущем. В 2021 году бюджет был исполнен с профицитом на сумму почти 30 млрд рублей. Покрыть дефицит предлагается за счет кредитов и посредством возврата бюджетных кредитов со стороны муниципалитетов. Еще одним источником будут остатки 2022 года на сумму 8,41 млрд рублей. Несмотря на увеличение дефицита ожидается снижение госдолга к 1 января 2024 года с 50,11 млрд рублей до 49,98 млрд рублей. Ранее министерство финансов прогнозировало, что будет снижать доходную часть из-за цен на нефть. И сетовало, что из-за изменений в налоговой системе стало сложнее администрировать доходы.