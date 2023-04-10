10 апреля 2023

Пермский бюджет не досчитался миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Наименьшее сокращение прошло по НДФЛ Фото:

В бюджет Пермского края в первом квартале поступило на 1,253 млрд рублей меньше, чем планировалось. Всего поступило 50 163 млн рублей при плане в 51 416 млн рублей. Информация об этом содержится в отчете об исполнении бюджета, опубликованном на портале заксобрания.

Хуже всего выполнен план по НДФЛ — на 80,2%. Вместо девяти млрд рублей собрали 7,2 млрд рублей. По налогу на совокупный доход поступило 81,8% средств от плана (1,6 млрд), по налогу на прибыль — 97,2% (21,9 млрд рублей).

Ранее URA.RU сообщало о том, что на 1 марта в бюджет поступило 12 млрд рублей. Министр финансов Екатерина Тхор заявляла о том, что на сборы в казну влияет новая система зачисления и уплаты налогов. Дефицит бюджета достиг предельного уровня из-за 300-летия Перми.

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В бюджет Пермского края в первом квартале поступило на 1,253 млрд рублей меньше, чем планировалось. Всего поступило 50 163 млн рублей при плане в 51 416 млн рублей. Информация об этом содержится в отчете об исполнении бюджета, опубликованном на портале заксобрания. Хуже всего выполнен план по НДФЛ — на 80,2%. Вместо девяти млрд рублей собрали 7,2 млрд рублей. По налогу на совокупный доход поступило 81,8% средств от плана (1,6 млрд), по налогу на прибыль — 97,2% (21,9 млрд рублей). Ранее URA.RU сообщало о том, что на 1 марта в бюджет поступило 12 млрд рублей. Министр финансов Екатерина Тхор заявляла о том, что на сборы в казну влияет новая система зачисления и уплаты налогов. Дефицит бюджета достиг предельного уровня из-за 300-летия Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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