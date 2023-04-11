На Украине заявили о трех вариантах контрнаступления

У Киева есть больше трех вариантов контрнаступления. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — заявил Данилов. Он отметил, что штаб главкома ВСУ будет принимать решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.
По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте с союзниками, но «данные по проведению тех или иных операций, численность привлеченных подразделений и на каком направлении — эта информация вполне секретна». Также он опроверг сообщение CNN, что Украина якобы уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки документов Пентагона.
Западные эксперты и официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Предположительно, оно будет на запорожском направлении. Однако у ВСУ нет достаточного количества припасов для проведения операции, отметил журналист CNN Тим Листер. Также движение ВСУ на этом направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, дополняет RT.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!