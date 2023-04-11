На Украине заявили о трех вариантах контрнаступления

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Решение о контрнаступлении будет принято в последний момент, заявил Данилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Киева есть больше трех вариантов контрнаступления. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — заявил Данилов. Он отметил, что штаб главкома ВСУ будет принимать решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.

По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте с союзниками, но «данные по проведению тех или иных операций, численность привлеченных подразделений и на каком направлении — эта информация вполне секретна». Также он опроверг сообщение CNN, что Украина якобы уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки документов Пентагона.

Западные эксперты и официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Предположительно, оно будет на запорожском направлении. Однако у ВСУ нет достаточного количества припасов для проведения операции, отметил журналист CNN Тим Листер. Также движение ВСУ на этом направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, дополняет RT.

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У Киева есть больше трех вариантов контрнаступления. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. «Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — заявил Данилов. Он отметил, что штаб главкома ВСУ будет принимать решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент. По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте с союзниками, но «данные по проведению тех или иных операций, численность привлеченных подразделений и на каком направлении — эта информация вполне секретна». Также он опроверг сообщение CNN, что Украина якобы уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки документов Пентагона. Западные эксперты и официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Предположительно, оно будет на запорожском направлении. Однако у ВСУ нет достаточного количества припасов для проведения операции, отметил журналист CNN Тим Листер. Также движение ВСУ на этом направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, дополняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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