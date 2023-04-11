На Украине заявили о трех вариантах контрнаступления

11 апреля 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Решение о контрнаступлении будет принято в последний момент, заявил Данилов Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Киева есть больше трех вариантов контрнаступления. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. «Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — заявил Данилов. Он отметил, что штаб главкома ВСУ будет принимать решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент. По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте с союзниками, но «данные по проведению тех или иных операций, численность привлеченных подразделений и на каком направлении — эта информация вполне секретна». Также он опроверг сообщение CNN, что Украина якобы уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки документов Пентагона. Западные эксперты и официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Предположительно, оно будет на запорожском направлении. Однако у ВСУ нет достаточного количества припасов для проведения операции, отметил журналист CNN Тим Листер. Также движение ВСУ на этом направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, дополняет RT.

У Киева есть больше трех вариантов контрнаступления. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. «Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — заявил Данилов. Он отметил, что штаб главкома ВСУ будет принимать решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент. По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте с союзниками, но «данные по проведению тех или иных операций, численность привлеченных подразделений и на каком направлении — эта информация вполне секретна». Также он опроверг сообщение CNN, что Украина якобы уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки документов Пентагона. Западные эксперты и официальные лица Украины неоднократно сообщали о весеннем наступлении ВСУ. Предположительно, оно будет на запорожском направлении. Однако у ВСУ нет достаточного количества припасов для проведения операции, отметил журналист CNN Тим Листер. Также движение ВСУ на этом направлении в ближайшие дни будет осложнено дождями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, дополняет RT.