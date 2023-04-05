Свердловские грибники рискуют попасть в тюрьму из-за нового закона

В Свердловской области растут 37 видов грибов, за сбор которых готовят уголовную ответственность

Некоторые распространенные грибы сложно отличить от редких Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Свердловчане, отдыхающие в лесу, могут стать фигурантами уголовных дел после ужесточения ответственности за незаконный сбор грибов из Красной книги (в Госдуме предлагают давать за это до девяти лет тюрьмы). В Красной книге Свердловской области приводятся 37 видов исчезающих грибов, которые непросто отличить от обычных.

Согласно информации из Красной книги, некоторые редчайшие грибы были обнаружены в Висимском заповеднике, парке «Оленьи ручьи», вблизи реки Чусовой, на реке Билимбай и в других местах региона. Кроме этого, грибы встречаются и в соседних областях, где также входят в Красные книги.

На официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области опубликованы документы, где можно узнать полный список «краснокнижных» грибов. Там же приведены рисунки, на которых видны особенности редких грибов.

Кандидат биологических наук, директор АНО Центр популяризации биоразнообразия «Натуралист» Нина Садыкова в разговоре с URA.RU выразила мнение, что само по себе усиление ответственности за уничтожение «краснокнижных» животных, растений и грибов не поможет сохранить природу. Отличить многие «краснокнижные» виды от распространенных зачастую могут только профессионалы.

Гораздо полезнее, подчеркнула Садыкова, знакомить горожан с разнообразием обычной местной флоры и фауны, чтобы посетители лесов и рек знали, ценили и умели использовать окружающее их биоразнообразие в целом, а не только отдельных «краснокнижников». Познакомиться с обитающими в области птицами можно в ходе экскурсий, проводимых сообществом EkaterinBird.

Госдума РФ в начале апреля готовится принять закон, предполагающий уголовную ответственность по статье 258.1 УК РФ за незаконный сбор и уничтожение ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Нарушителей, которые сделают это умышленно, отправят в колонию на срок от шести до девяти лет со штрафом в миллион рублей.