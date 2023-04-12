Рыбаков доставили на берег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области спасли двух рыбаков, застрявших на льду озера Темное. Кадры спасения мужчин опубликовали в официальной группе службы в официальных сетях.

«Рано утром, со стороны деревни Сбитнево в Троицком районе, по прихваченному с ночи крепенькому льду, приезжие рыбаки вышли на свои излюбленные места подледного лова. Только днем, на обратном пути, оказалось, что лед превратился в ледяное месиво. Пройдя несколько метров по снежной проваливающейся крошке, рыбаки предпочли лечь и по телефону 112 обратиться за помощью», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Там отметили, что при спасательной операции сотрудники службы воспользовались лодкой, которую пешком и ползком толкали до потерпевших. После рыбаков загрузили на борт и транспортировали на берег. Около двух часов мужчины пролежали на льду в ожидании помощи. Сейчас жизнь мужчин вне опасности.

Ранее на озере Комкуль утонуло четыре рыбака. Среди них была супружеская пара пенсионеров из Екатеринбурга. Сразу после инцидента губернатор области Алексей Текслер дал главам районов указание усилить информирование населения об опасности весеннего льда.