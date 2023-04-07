Среди утонувших в челябинском озере рыбаков была семейная пара пенсионеров из Екатеринбурга

07 апреля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Сотрудники СКР по региону устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди рыбаков, накануне утонувших в озере Комкуль (Челябинская область), была семейная пара пенсионеров из Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе СКР по региону подтвердили, что среди погибших были свердловчане. «Среди погибших была семейная пара пенсионеров из Екатеринбурга. Их тела уже нашли спасатели», — рассказал источник. По данным URA.RU, все утонувшие были примерно одного возраста. Помимо тел двух свердловчан, спасатели нашли труп рыбака из Челябинска. Поиски последнего тела продолжаются. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что жители Екатеринбурга пытались спасти провалившихся под лед челябинцев. Но в попытках помочь сами угодили в воду. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. ГУ МЧС по региону продолжает предупреждать всех любителей последнего льда об опасности. Корка может не выдержать веса человека и он может угодить в воду. А в холодной воде переохлаждение наступает примерно через 20 минут.

Среди рыбаков, накануне утонувших в озере Комкуль (Челябинская область), была семейная пара пенсионеров из Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе СКР по региону подтвердили, что среди погибших были свердловчане. «Среди погибших была семейная пара пенсионеров из Екатеринбурга. Их тела уже нашли спасатели», — рассказал источник. По данным URA.RU, все утонувшие были примерно одного возраста. Помимо тел двух свердловчан, спасатели нашли труп рыбака из Челябинска. Поиски последнего тела продолжаются. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что жители Екатеринбурга пытались спасти провалившихся под лед челябинцев. Но в попытках помочь сами угодили в воду. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. ГУ МЧС по региону продолжает предупреждать всех любителей последнего льда об опасности. Корка может не выдержать веса человека и он может угодить в воду. А в холодной воде переохлаждение наступает примерно через 20 минут.