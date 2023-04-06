Текслер дал особые вводные мэрам после массовой смерти рыбаков на челябинском озере

Алексей Текслер поручил усилить работу в сфере просвещения жителей об опасности весеннего льда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал особые указания мэрам после гибели четырех человек на озере Комкуль. Он поручил им усилить работу в сфере просвещения жителей об опасности выхода на лед.

«Весна в этом году ранняя, лед уже тонкий. А происшествий с печальным финалом сразу несколько. Поручил главам и спасательным службам срочно усилить работу. Вести разъяснительную работу с людьми, предупреждать об опасности», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона также обратился к рыбакам. Он попросил их не рисковать жизнью ради улова.

«Мужики, не подвергайте себя риску. Сезон закончился, на лед выходить опасно для жизни. Вас ждут дома и любят. Впереди выходные. Будьте осторожны», — подытожил Текслер.

Трагедия с гибелью четырех человек произошла на озере Комкуль. Двое рыбаков провалились под лед, а супружеская пара из Екатеринбурга пыталась им помочь. В итоге никто не выжил. Тела трех из четверых погибших уже нашли и достали из воды.