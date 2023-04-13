Политический обозревать: Бахмут сдерживает контрнаступление ВСУ

13 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Бахмут уже не имеет для ВСУ ни военной, ни стратегической цели, считает Владимир Скачко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пока идут военные действия в Бахмуте (Артемовск) в ДНР, ВСУ не предпримут никаких наступательных действий, так как смена направления приведет к мгновенной сдаче города Вооруженным силам России. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко. «Бахмут уже не имеет никакой ни военной, ни стратегической цели [для ВСУ]. Есть только тактическая задача — максимально связать там российские войска и ценой невероятных украинских жертв держаться, показывая миру, своим спонсорам, заказчикам, что у Украины есть свой Сталинград (одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, — прим. URA.RU). Пока существует вот эта бахмутская история, невозможно наступление ни российской, ни украинской стороны. Оттягиваются очень большие силы на это дело. Если начнется где-то какая-то шумиха [на другом направлении], все, падет Бахмут», — объяснил Владимир Скачко. Политический обозреватель подчеркнул, что присутствие заградительных отрядов говорит о неблагополучной боевой обстановке в рядах стороны обороны. «Когда создаются заградотряды, это говорит о неблагополучии в войсках. Они не хотят защищаться и вести дальше боевые действия. Их заставляют выполнять свой воинский долг вот таким порядком. Это везде так бывает. Следовательно, те, кто находятся внутри этого полукотла в Бахмуте понимают, что они обречены», — добавил Скачко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин завил, что все административные здания в Бахмуте находятся под контролем российских подразделений. При этом украинские войска остаются на западе города, но отступать они не могут, так как их сдерживают заградотряды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока идут военные действия в Бахмуте (Артемовск) в ДНР, ВСУ не предпримут никаких наступательных действий, так как смена направления приведет к мгновенной сдаче города Вооруженным силам России. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко. «Бахмут уже не имеет никакой ни военной, ни стратегической цели [для ВСУ]. Есть только тактическая задача — максимально связать там российские войска и ценой невероятных украинских жертв держаться, показывая миру, своим спонсорам, заказчикам, что у Украины есть свой Сталинград (одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, — прим. URA.RU). Пока существует вот эта бахмутская история, невозможно наступление ни российской, ни украинской стороны. Оттягиваются очень большие силы на это дело. Если начнется где-то какая-то шумиха [на другом направлении], все, падет Бахмут», — объяснил Владимир Скачко. Политический обозреватель подчеркнул, что присутствие заградительных отрядов говорит о неблагополучной боевой обстановке в рядах стороны обороны. «Когда создаются заградотряды, это говорит о неблагополучии в войсках. Они не хотят защищаться и вести дальше боевые действия. Их заставляют выполнять свой воинский долг вот таким порядком. Это везде так бывает. Следовательно, те, кто находятся внутри этого полукотла в Бахмуте понимают, что они обречены», — добавил Скачко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин завил, что все административные здания в Бахмуте находятся под контролем российских подразделений. При этом украинские войска остаются на западе города, но отступать они не могут, так как их сдерживают заградотряды.