Политический обозревать: Бахмут сдерживает контрнаступление ВСУ

Пока идут военные действия в Бахмуте (Артемовск) в ДНР, ВСУ не предпримут никаких наступательных действий, так как смена направления приведет к мгновенной сдаче города Вооруженным силам России. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко.
«Бахмут уже не имеет никакой ни военной, ни стратегической цели [для ВСУ]. Есть только тактическая задача — максимально связать там российские войска и ценой невероятных украинских жертв держаться, показывая миру, своим спонсорам, заказчикам, что у Украины есть свой Сталинград (одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, — прим. URA.RU). Пока существует вот эта бахмутская история, невозможно наступление ни российской, ни украинской стороны. Оттягиваются очень большие силы на это дело. Если начнется где-то какая-то шумиха [на другом направлении], все, падет Бахмут», — объяснил Владимир Скачко.
Политический обозреватель подчеркнул, что присутствие заградительных отрядов говорит о неблагополучной боевой обстановке в рядах стороны обороны. «Когда создаются заградотряды, это говорит о неблагополучии в войсках. Они не хотят защищаться и вести дальше боевые действия. Их заставляют выполнять свой воинский долг вот таким порядком. Это везде так бывает. Следовательно, те, кто находятся внутри этого полукотла в Бахмуте понимают, что они обречены», — добавил Скачко.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин завил, что все административные здания в Бахмуте находятся под контролем российских подразделений. При этом украинские войска остаются на западе города, но отступать они не могут, так как их сдерживают заградотряды.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!