Путин наградил слесаря из Челябинска

Слесарь ремонтирует автомобили «Почты России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слесарь по ремонту автомобилей «Почты России» из Челябинска Борис Васильцов удостоен награды президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован 12 апреля на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ ll степени слесаря по ремонту автомобилей Бориса Васильцова. Он трудится в Управлении федеральной почтовой связи Челябинской области АО „Почта России“», — говорится в документе.

Ранее президент удостоил государственных наград двух работников Южно-Уральской железной дороги. Кроме того, студент колледжа института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Елизавету президент наградил медалью «За боевые отличия».