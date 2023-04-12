Путин наградил слесаря из Челябинска

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Слесарь ремонтирует автомобили «Почты России» Фото:

Слесарь по ремонту автомобилей «Почты России» из Челябинска Борис Васильцов удостоен награды президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован 12 апреля на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ ll степени слесаря по ремонту автомобилей Бориса Васильцова. Он трудится в Управлении федеральной почтовой связи Челябинской области АО „Почта России“», — говорится в документе.

Ранее президент удостоил государственных наград двух работников Южно-Уральской железной дороги. Кроме того, студент колледжа института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Елизавету президент наградил медалью «За боевые отличия».

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Слесарь по ремонту автомобилей «Почты России» из Челябинска Борис Васильцов удостоен награды президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован 12 апреля на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ ll степени слесаря по ремонту автомобилей Бориса Васильцова. Он трудится в Управлении федеральной почтовой связи Челябинской области АО „Почта России“», — говорится в документе. Ранее президент удостоил государственных наград двух работников Южно-Уральской железной дороги. Кроме того, студент колледжа института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Елизавету президент наградил медалью «За боевые отличия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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