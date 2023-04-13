Глава Рособрнадзора: темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет

Глава Рособрнадзора сообщил о том, что темы СВО в заданиях на ЕГЭ-2023 не будет

14 апреля 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

В ЕГЭ-2023 тема спецоперации включена не будет, заявил URA.RU глава Рособрнадзора Анзор Музаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Единого мнения о включении темы специальной военной операции в материалы ЕГЭ пока не принято. Более того, она пока не включена в официальные учебники для средней школы, сообщил в интервью URA.RU руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. «Вводить материалы по теме СВО в учебные программы по истории и обществознанию, на мой взгляд, пока рано. Спешить не надо с подготовкой новых учебников. Специальная военная операция не закончена. Все самое лучшее для России и новых четырех регионов еще впереди», — пояснил Музаев. Он напомнил, что с 1 сентября 2022 года в российских школах введен новый урок — «Разговоры о важном». «Раз в месяц определяется тема, и по всей стране проводится классный час, где затрагиваются в том числе эти вопросы. Этот урок рассчитан на всех учеников. На данный момент, я считаю, этот формат самый правильный», — сказал Музаев. О планах включить тему СВО в школьные учебники заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сказал, что в новых учебных программах по истории этот раздел уже учтен.

Единого мнения о включении темы специальной военной операции в материалы ЕГЭ пока не принято. Более того, она пока не включена в официальные учебники для средней школы, сообщил в интервью URA.RU руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. «Вводить материалы по теме СВО в учебные программы по истории и обществознанию, на мой взгляд, пока рано. Спешить не надо с подготовкой новых учебников. Специальная военная операция не закончена. Все самое лучшее для России и новых четырех регионов еще впереди», — пояснил Музаев. Он напомнил, что с 1 сентября 2022 года в российских школах введен новый урок — «Разговоры о важном». «Раз в месяц определяется тема, и по всей стране проводится классный час, где затрагиваются в том числе эти вопросы. Этот урок рассчитан на всех учеников. На данный момент, я считаю, этот формат самый правильный», — сказал Музаев. О планах включить тему СВО в школьные учебники заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сказал, что в новых учебных программах по истории этот раздел уже учтен.